Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...
1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней
2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Sidus написав:Аналогичный вопрос по ЖК Генезису! Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время. Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!
Генезис показывает отличную динамику с развала укрбуда. Над чем потешаются некоторые форумчане неясно, место очень спорное, но студентам будет нормально. Не знаю насчет стоимости, думаю уже намного больше 20ти куе за студию.
порядка 30ки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней
2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился
На "ты" позволили себе перейти именно вы. Если это в прошлом, то за мной не постоит.
А по поводу накоплений - не стоит манипулировать. Большинство покупок на КРЖН совершаются через обмен, даже если это 2 отдельные сделки (хотя конкретно я собрал сумму с нуля)
zРадио написав:Большинство покупок на КРЖН совершаются через обмен, даже если это 2 отдельные сделки (хотя конкретно я собрал сумму с нуля)
так и есть только как правило это совкошлак и 1 г-но разменивают на подобные меньшей площади или наоборот(но реже) и к сабжу никакого отношения не имеет объекты 200куе+ как правило в этих схемах не участвуют хотя вы маститый "эксперт", вам наверное видней
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...
1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней
2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился
зРадіо не купляє і не продає київську нерухомість. І на рила він не схожий. Що ж він тут робить?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців