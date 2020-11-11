RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5576557755785579

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:12

  zРадио написав:Прохожий

слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...

1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней

2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц
думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11859
З нами з: 05.06.13
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:13

  hume написав:
  Sidus написав:Аналогичный вопрос по ЖК Генезису!
Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время.
Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!

Генезис показывает отличную динамику с развала укрбуда. Над чем потешаются некоторые форумчане неясно, место очень спорное, но студентам будет нормально. Не знаю насчет стоимости, думаю уже намного больше 20ти куе за студию.

порядка 30ки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11859
З нами з: 05.06.13
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:16

Рокета=вакцина???!

  flyman написав:Вітаю всіх із наступаючим святом ковіда вихідного дня (КВД)

Ну тут вже б мали ЗАДУМАТИСЬ ЗАБУДОВНИКИ?!!!
- і ціни б повинні спукати ВЖЕ :!:

п. с.
Щось підозрюю, що як навесні почнуть застосовувати вакцину(а це буде робити не одна країна) - то ціни можуть нас всіх реально здивувати! :shock:
- рОкетою для РН може виявитись вакцина! :idea:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8910
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:40

  Прохожий написав:1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней

2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц
думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился


На "ты" позволили себе перейти именно вы. Если это в прошлом, то за мной не постоит.

А по поводу накоплений - не стоит манипулировать. Большинство покупок на КРЖН совершаются через обмен, даже если это 2 отдельные сделки (хотя конкретно я собрал сумму с нуля)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8224
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1504 раз.
Подякували: 3382 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Большинство покупок на КРЖН совершаются через обмен, даже если это 2 отдельные сделки (хотя конкретно я собрал сумму с нуля)

так и есть
только как правило это совкошлак и 1 г-но разменивают на подобные меньшей площади или наоборот(но реже) и к сабжу никакого отношения не имеет
объекты 200куе+ как правило в этих схемах не участвуют
хотя вы маститый "эксперт", вам наверное видней
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11859
З нами з: 05.06.13
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://vm.tiktok.com/ZSVNn3Ja/
Grand Touring
 
Повідомлень: 402
З нами з: 23.03.20
Подякував: 95 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 01:54

Таки природа роста уен в США совсем не ипотека, а дистанционная работа и карантин


Pandemic Boosts Upper End of Housing Market Coast to Coast https://www.wsj.com/articles/pandemic-b ... 1605106801
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3587
З нами з: 14.03.06
Подякував: 237 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 03:26

flyman
одним словом - "отсыпь" или поделись барыгой )
fenix81
 
Повідомлень: 273
З нами з: 15.06.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 07:35

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Прохожий

слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...

1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней

2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц
думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился


зРадіо не купляє і не продає київську нерухомість. І на рила він не схожий.
Що ж він тут робить?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21699
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5576557755785579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1952, 1953, 1954
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19538 3258450
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 22:31
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20035
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230373
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.