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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лис, 2020 23:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 12 лис, 2020 01:54
Таки природа роста уен в США совсем не ипотека, а дистанционная работа и карантин
Pandemic Boosts Upper End of Housing Market Coast to Coast
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 12 лис, 2020 07:35
зРадіо не купляє і не продає київську нерухомість. І на рила він не схожий.
Що ж він тут робить?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 12 лис, 2020 08:59
на сайтах много липовых объявлений о продажах и аренде квартир, потому что с помощью такого спама риелторы поднимают цены на рынке. Потом вся эта липа идет во всякие индексы и вуаля получается рост.
Например, на олх говорят, что не могут бороться с потоком объявлений риелторов в разделе предназначенном сугубо для частных лиц. Риелторы меняют симки, логины и тд.
Я вижу выход, на площадках сдачи в аренду/продажи недвижимости объявления принимались при наличии скана паспорта.
Додано: Чет 12 лис, 2020 09:40
Думаю и это не предел.
Додано: Чет 12 лис, 2020 09:53
Додано: Чет 12 лис, 2020 09:54
Спамом фейковых объявлений риелторы путают не только потенциального покупателя, но и своих коллег. Поэтому часто в жизни и на форумах мы можем услышать жалобные просьбы "почему нет информации об реальных сделках", "раньше было хорошо, люди писали о реальных своих сделках, а сейчас из-за неких засранцев не хотят", "скажи это была реальная сделка?"
Хотя если логически помыслить, зачем тебе риелтору инфо об реальных сделках на форуме, смотри олх, дом риа и тд, видишь объявление на Троещине, на улице Пупкина выставлена на продажу квартира по 1000 за м2. Да, дорого!? И тут цена поднимается уже до 1200. Становится безумно. И тут через 2 недели она продается!!! Вопреки тенденциям в экономике, политической и тд ситуации! Ты ж рыло целый день следишь за этим, верь этому!!! У тебя ж сотни таких кейсов - перенасыщение информацией.
А на форумах стало меньше кейсов о купле-продаже, потому что в реальном массовом сегменте их стало меньше.
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