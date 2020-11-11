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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5576557755785579

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://vm.tiktok.com/ZSVNn3Ja/
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 01:54

Таки природа роста уен в США совсем не ипотека, а дистанционная работа и карантин


Pandemic Boosts Upper End of Housing Market Coast to Coast https://www.wsj.com/articles/pandemic-b ... 1605106801
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 03:26

flyman
одним словом - "отсыпь" или поделись барыгой )
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 07:35

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Прохожий

слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...

1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней

2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц
думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился


зРадіо не купляє і не продає київську нерухомість. І на рила він не схожий.
Що ж він тут робить?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 08:59

на сайтах много липовых объявлений о продажах и аренде квартир, потому что с помощью такого спама риелторы поднимают цены на рынке. Потом вся эта липа идет во всякие индексы и вуаля получается рост.

Например, на олх говорят, что не могут бороться с потоком объявлений риелторов в разделе предназначенном сугубо для частных лиц. Риелторы меняют симки, логины и тд.

Я вижу выход, на площадках сдачи в аренду/продажи недвижимости объявления принимались при наличии скана паспорта.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:40

  Прохожий написав:
  hume написав:
  Sidus написав:Аналогичный вопрос по ЖК Генезису!
Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время.
Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!

Генезис показывает отличную динамику с развала укрбуда. Над чем потешаются некоторые форумчане неясно, место очень спорное, но студентам будет нормально. Не знаю насчет стоимости, думаю уже намного больше 20ти куе за студию.

порядка 30ки

Думаю и это не предел.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:53

https://www.the-village.com.ua/village/ ... avershenim
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:54

Спамом фейковых объявлений риелторы путают не только потенциального покупателя, но и своих коллег. Поэтому часто в жизни и на форумах мы можем услышать жалобные просьбы "почему нет информации об реальных сделках", "раньше было хорошо, люди писали о реальных своих сделках, а сейчас из-за неких засранцев не хотят", "скажи это была реальная сделка?"

Хотя если логически помыслить, зачем тебе риелтору инфо об реальных сделках на форуме, смотри олх, дом риа и тд, видишь объявление на Троещине, на улице Пупкина выставлена на продажу квартира по 1000 за м2. Да, дорого!? И тут цена поднимается уже до 1200. Становится безумно. И тут через 2 недели она продается!!! Вопреки тенденциям в экономике, политической и тд ситуации! Ты ж рыло целый день следишь за этим, верь этому!!! У тебя ж сотни таких кейсов - перенасыщение информацией.

А на форумах стало меньше кейсов о купле-продаже, потому что в реальном массовом сегменте их стало меньше.
Grand Touring
 
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  #<1 ... 5576557755785579
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