Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...
1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней
2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился
зРадіо не купляє і не продає київську нерухомість. І на рила він не схожий. Що ж він тут робить?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Sidus написав:Аналогичный вопрос по ЖК Генезису! Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время. Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!
Генезис показывает отличную динамику с развала укрбуда. Над чем потешаются некоторые форумчане неясно, место очень спорное, но студентам будет нормально. Не знаю насчет стоимости, думаю уже намного больше 20ти куе за студию.
Спамом фейковых объявлений риелторы путают не только потенциального покупателя, но и своих коллег. Поэтому часто в жизни и на форумах мы можем услышать жалобные просьбы "почему нет информации об реальных сделках", "раньше было хорошо, люди писали о реальных своих сделках, а сейчас из-за неких засранцев не хотят", "скажи это была реальная сделка?"
Хотя если логически помыслить, зачем тебе риелтору инфо об реальных сделках на форуме, смотри олх, дом риа и тд, видишь объявление на Троещине, на улице Пупкина выставлена на продажу квартира по 1000 за м2. Да, дорого!? И тут цена поднимается уже до 1200. Становится безумно. И тут через 2 недели она продается!!! Вопреки тенденциям в экономике, политической и тд ситуации! Ты ж рыло целый день следишь за этим, верь этому!!! У тебя ж сотни таких кейсов - перенасыщение информацией.
А на форумах стало меньше кейсов о купле-продаже, потому что в реальном массовом сегменте их стало меньше.
Grand Touring написав:на сайтах много липовых объявлений о продажах и аренде квартир, потому что с помощью такого спама риелторы поднимают цены на рынке. Потом вся эта липа идет во всякие индексы и вуаля получается рост.
Например, на олх говорят, что не могут бороться с потоком объявлений риелторов в разделе предназначенном сугубо для частных лиц. Риелторы меняют симки, логины и тд.
Я вижу выход, на площадках сдачи в аренду/продажи недвижимости объявления принимались при наличии скана паспорта.
Надо понимать где чей интерес - OLX заинтересован в том, чтобы им денег платили да побольше, побольше, а не в качестве подаваемой информации. Так что спасение утопающих...