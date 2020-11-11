Додано: Чет 12 лис, 2020 09:54

Спамом фейковых объявлений риелторы путают не только потенциального покупателя, но и своих коллег. Поэтому часто в жизни и на форумах мы можем услышать жалобные просьбы "почему нет информации об реальных сделках", "раньше было хорошо, люди писали о реальных своих сделках, а сейчас из-за неких засранцев не хотят", "скажи это была реальная сделка?"



Хотя если логически помыслить, зачем тебе риелтору инфо об реальных сделках на форуме, смотри олх, дом риа и тд, видишь объявление на Троещине, на улице Пупкина выставлена на продажу квартира по 1000 за м2. Да, дорого!? И тут цена поднимается уже до 1200. Становится безумно. И тут через 2 недели она продается!!! Вопреки тенденциям в экономике, политической и тд ситуации! Ты ж рыло целый день следишь за этим, верь этому!!! У тебя ж сотни таких кейсов - перенасыщение информацией.



А на форумах стало меньше кейсов о купле-продаже, потому что в реальном массовом сегменте их стало меньше.