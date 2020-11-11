Автор77 написав:

https://news.finance.ua/ua/news/-/482000/shevchenko-rozpoviv-pro-umovy-nadannya-transhu-vid-mvfУчитывая казалось бы алогичный рост курса наличного доллара на фоне КВД,ну пусть не рост, но не снижение вниз с пробитием 28, лично в последнее время стал рассматривать и пессимистический вариантэкономической реальности в 2021-м:1.Более мощная девальвация гривны, уже не до курса 29-30, а до уровней 32-35.2.Стагнация темпов ВВП.3.Реальная инфляция - 15-20%, эти цифры практически неминуемы.4.Крах РН, понижение долларовой цены на 20-25%.Обвал рынка коммерческой недвижимости, начался уже сейчас, жилая также еще просядет.5.Умеренные копеечные вливания МВФ и других кредиторов, которые всего лишь позволят избежать неконтролируемой девальвации до 40 плюс.6.Раскачивание лодки, и возможность досрочных.7.Отстрочка вопроса рынка земли, усушка -утряска ,секвест и т.п. в госбюджете.8.Наращивание перекосов, дисбалансов, проблем,дефицитов по всех направлениях, в т.ч. на энергорынке.Не претендую на прогноз и на слишком большую вероятность такого развития событий.Но тучи сгущаются, с каждым месяцем, поэтому - всего лишь как вариант, пусть и не с самой большой вероятностью- имеет право на существование.