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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5578557955805581>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:13

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/304085-budinok-monstr-na-podoli-sud-zobov-yazav-dabi-viznati-budivnitstvo-zavershenim

ПЦ. Нужно лишить суды возможности принимать решения по вводу чего бы то ни было в эксплуатацию, вплоть до собачьей конуры или скворечника, раз и навсегда.
Пдрсы.
Утім 2013 року в дозвіл на будівництво внесли поправку, згідно з якою поверховість збільшилася до 12.

Почему не пишут кто внес поправку? У этого ж пдрса/ов есть имя, фамилия, отчество. Почему герои остаются безымянными? Удивляюсь как еще не написали "було внесено поправку".

А шоколадно-боксерська влада 5+ років чим займалася?

Там, вроде, ж есть история судебных решений.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:30

Из октябрьского отчета ООН по Украине - airmax78, насладись своим вчерашним цинизмом

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https://www.humanitarianresponse.info/s ... 110-ua.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:37

нова парадигма

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5097182#p5097182

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/482000/shevchenko-rozpoviv-pro-umovy-nadannya-transhu-vid-mvf

Учитывая казалось бы алогичный рост курса наличного доллара на фоне КВД,ну пусть не рост, но не снижение вниз с пробитием 28, лично в последнее время стал рассматривать и пессимистический вариант
экономической реальности в 2021-м:

1.Более мощная девальвация гривны, уже не до курса 29-30, а до уровней 32-35.

2.Стагнация темпов ВВП.

3.Реальная инфляция - 15-20%, эти цифры практически неминуемы.

4.Крах РН, понижение долларовой цены на 20-25%.Обвал рынка коммерческой недвижимости, начался уже сейчас, жилая также еще просядет.

5.Умеренные копеечные вливания МВФ и других кредиторов, которые всего лишь позволят избежать неконтролируемой девальвации до 40 плюс.

6.Раскачивание лодки, и возможность досрочных.

7.Отстрочка вопроса рынка земли, усушка -утряска ,секвест и т.п. в госбюджете.

8.Наращивание перекосов, дисбалансов, проблем,дефицитов по всех направлениях, в т.ч. на энергорынке.

Не претендую на прогноз и на слишком большую вероятность такого развития событий.

Но тучи сгущаются, с каждым месяцем, поэтому - всего лишь как вариант, пусть и не с самой большой вероятностью- имеет право на существование.

я на початку карантина весною вангував -15% цього року, і потім поступове відновлення, але виглядає так, що буде не V а WL криза, тобто 3х5% (рубатимуть коту хвість частинами) в мінус кілька років підряд.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:44

flyman
Подвал в Буче таким образом по цене приблизится к Опелю-вектра 94г.в. с нынешних рубежей цены Опель-Омега 2002г.в. ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:47

  барабашов написав:flyman
Подвал в Буче таким образом по цене приблизится к Опелю-вектра 94г.в. с нынешних рубежей цены Опель-Омега 2002г.в. ?

Плацдарм не продається до закінчення оточення Києва кавалірками.
А потім, хз.. що потім.

До речі, тернопільські ціни на кавалірки майже догнали київські:
смарт в "клубному домі" за 10хв від межі міста: $11900
https://ua.m2bomber.com/obj/690511075/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodau-1k-kvartiru-26-kv-m-15-go-aprela-ulica-v-raione-alaska-v-ternopole

творча майстерня на 11 поверсі (торг до $12000)
https://ua.m2bomber.com/obj/690310419/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/1-kim-v-centri-mista
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:57

  zРадио написав:Из октябрьского отчета ООН по Украине - airmax78, насладись своим вчерашним цинизмом

Зображення
Это печально.
Но как говорят бывалые лендлорды, не имеет никакого отношения к КРЖН. Потому что на нём "играет" 0,5-1% самых успешных

https://www.humanitarianresponse.info/s ... 110-ua.pdf
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:07

  Serg-ik написав:Это печально.
Но как говорят бывалые лендлорды, не имеет никакого отношения к КРЖН. Потому что на нём "играет" 0,5-1% самых успешных


Неее) Бывалые уже как раз научены весенним опытом, и таких глупостей не говорят. Те же, кто продолжают - дураки, которых даже собственный опыт ничему не научил. КРЖН очень уязвим к доходам пересичных. Нет доходов - нет аренды, нет аренды - нет инвестиционного спроса, а предложение растет, нет спроса на покупку дешевого жилья - падает стоимость среднего и дорогого. Все связано и сплетено!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:17

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:Это печально.
Но как говорят бывалые лендлорды, не имеет никакого отношения к КРЖН. Потому что на нём "играет" 0,5-1% самых успешных


Неее) Бывалые уже как раз научены весенним опытом, и таких глупостей не говорят. Те же, кто продолжают - дураки, которых даже собственный опыт ничему не научил. КРЖН очень уязвим к доходам пересичных. Нет доходов - нет аренды, нет аренды - нет инвестиционного спроса, а предложение растет, нет спроса на покупку дешевого жилья - падает стоимость среднего и дорогого. Все связано и сплетено!

Ще не закінчився ісход депопіпла із БСУ в "защітний актів"
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:28

  flyman написав:Ще не закінчився ісход депопіпла із БСУ в "защітний актів"


Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся. Но в этом случае обрушится долларовая стоимость КРЖН. В общем, при любых раскладах киевский бетон не ждет ничего хорошего в ближайшие годы. Я уже говорил - либо ужасный конец (глубокая, но быстрая коррекция цен с умеренно быстрым восстановлением), либо ужас без конца (плавная, но изматывающе долгая коррекция цен с таким же восстановлением)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:31

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:Это печально.
Но как говорят бывалые лендлорды, не имеет никакого отношения к КРЖН. Потому что на нём "играет" 0,5-1% самых успешных


Неее) Бывалые уже как раз научены весенним опытом, и таких глупостей не говорят. Те же, кто продолжают - дураки, которых даже собственный опыт ничему не научил. КРЖН очень уязвим к доходам пересичных. Нет доходов - нет аренды, нет аренды - нет инвестиционного спроса, а предложение растет, нет спроса на покупку дешевого жилья - падает стоимость среднего и дорогого. Все связано и сплетено!

Все так, але хочеться ВЖЕ зниження цін!
А забудовники, с#к#, чекають, щоб аж трупи валялись на тротуарах, тоді почнуть чухатись...
Але, напевно, то швидше вже буде, як трупи самих забудовників будуть валятись :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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