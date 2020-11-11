Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Учитывая казалось бы алогичный рост курса наличного доллара на фоне КВД,ну пусть не рост, но не снижение вниз с пробитием 28, лично в последнее время стал рассматривать и пессимистический вариант экономической реальности в 2021-м:
1.Более мощная девальвация гривны, уже не до курса 29-30, а до уровней 32-35.
2.Стагнация темпов ВВП.
3.Реальная инфляция - 15-20%, эти цифры практически неминуемы.
4.Крах РН, понижение долларовой цены на 20-25%.Обвал рынка коммерческой недвижимости, начался уже сейчас, жилая также еще просядет.
5.Умеренные копеечные вливания МВФ и других кредиторов, которые всего лишь позволят избежать неконтролируемой девальвации до 40 плюс.
6.Раскачивание лодки, и возможность досрочных.
7.Отстрочка вопроса рынка земли, усушка -утряска ,секвест и т.п. в госбюджете.
8.Наращивание перекосов, дисбалансов, проблем,дефицитов по всех направлениях, в т.ч. на энергорынке.
Не претендую на прогноз и на слишком большую вероятность такого развития событий.
Но тучи сгущаются, с каждым месяцем, поэтому - всего лишь как вариант, пусть и не с самой большой вероятностью- имеет право на существование.
я на початку карантина весною вангував -15% цього року, і потім поступове відновлення, але виглядає так, що буде не V а WL криза, тобто 3х5% (рубатимуть коту хвість частинами) в мінус кілька років підряд.
Serg-ik написав:Это печально. Но как говорят бывалые лендлорды, не имеет никакого отношения к КРЖН. Потому что на нём "играет" 0,5-1% самых успешных
Неее) Бывалые уже как раз научены весенним опытом, и таких глупостей не говорят. Те же, кто продолжают - дураки, которых даже собственный опыт ничему не научил. КРЖН очень уязвим к доходам пересичных. Нет доходов - нет аренды, нет аренды - нет инвестиционного спроса, а предложение растет, нет спроса на покупку дешевого жилья - падает стоимость среднего и дорогого. Все связано и сплетено!
Serg-ik написав:Это печально. Но как говорят бывалые лендлорды, не имеет никакого отношения к КРЖН. Потому что на нём "играет" 0,5-1% самых успешных
Неее) Бывалые уже как раз научены весенним опытом, и таких глупостей не говорят. Те же, кто продолжают - дураки, которых даже собственный опыт ничему не научил. КРЖН очень уязвим к доходам пересичных. Нет доходов - нет аренды, нет аренды - нет инвестиционного спроса, а предложение растет, нет спроса на покупку дешевого жилья - падает стоимость среднего и дорогого. Все связано и сплетено!
Ще не закінчився ісход депопіпла із БСУ в "защітний актів"
flyman написав:Ще не закінчився ісход депопіпла із БСУ в "защітний актів"
Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся. Но в этом случае обрушится долларовая стоимость КРЖН. В общем, при любых раскладах киевский бетон не ждет ничего хорошего в ближайшие годы. Я уже говорил - либо ужасный конец (глубокая, но быстрая коррекция цен с умеренно быстрым восстановлением), либо ужас без конца (плавная, но изматывающе долгая коррекция цен с таким же восстановлением)
Serg-ik написав:Это печально. Но как говорят бывалые лендлорды, не имеет никакого отношения к КРЖН. Потому что на нём "играет" 0,5-1% самых успешных
Неее) Бывалые уже как раз научены весенним опытом, и таких глупостей не говорят. Те же, кто продолжают - дураки, которых даже собственный опыт ничему не научил. КРЖН очень уязвим к доходам пересичных. Нет доходов - нет аренды, нет аренды - нет инвестиционного спроса, а предложение растет, нет спроса на покупку дешевого жилья - падает стоимость среднего и дорогого. Все связано и сплетено!
Все так, але хочеться ВЖЕ зниження цін! А забудовники, с#к#, чекають, щоб аж трупи валялись на тротуарах, тоді почнуть чухатись... Але, напевно, то швидше вже буде, як трупи самих забудовників будуть валятись