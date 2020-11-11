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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:32
zРадио написав: Serg-ik написав:
Это печально.
Но как говорят бывалые лендлорды, не имеет никакого отношения к КРЖН. Потому что на нём "играет" 0,5-1% самых успешных
Неее) Бывалые уже как раз научены весенним опытом, и таких глупостей не говорят. Те же, кто продолжают - дураки, которых даже собственный опыт ничему не научил. КРЖН очень уязвим к доходам пересичных. Нет доходов - нет аренды, нет аренды - нет инвестиционного спроса, а предложение растет, нет спроса на покупку дешевого жилья - падает стоимость среднего и дорогого. Все связано и сплетено!
Ты вообще представляешь себе как Минская рухнет, если Оболонь Резиденсис будет па1000?
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:34
zРадио написав: flyman написав:
Ще не закінчився ісход депопіпла із БСУ в "защітний актів"
Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся. Но в этом случае обрушится долларовая стоимость КРЖН. В общем, при любых раскладах киевский бетон не ждет ничего хорошего в ближайшие годы. Я уже говорил - либо ужасный конец (глубокая, но быстрая коррекция цен с умеренно быстрым восстановлением), либо ужас без конца (плавная, но изматывающе долгая коррекция цен с таким же восстановлением)
тут можливий варіант, що КРЖН буде в стагнації, а в певних регіонах може і рости, напр. що спостерігаю в Тернополі, що ціни вже зрівнялися із цінами в Бучі і, думаю, що будуть обганяти за рахунок переводів від заробітчан.
п.с.
забув про Долярчика, він свої ДВА ФОНДА запхає в бетон.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 12 лис, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:35
zРадио написав:
Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся
Не правда!
Он простий пересічний Долярчик - куди йому нести гривню позакінченні депо?
Знову на депо під смішні %? - нема дурних!
От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:36
airmax78 написав:
Ты вообще представляешь себе как Минская рухнет, если Оболонь Резиденсис будет па1000?
Мне по-барабану среднесрочная динамика, Максим! Стопицот раз уже говорил - моя прелесть не продается и не планирует продаваться еще по крайней мере 10-15 лет. Я в ней живу и на броские МОПы (превращающиеся один за другим в старье) не подергиваю, в отличие от некоторых
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:37
Долярчик написав: zРадио написав:
Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся
Не правда!
Он простий пересічний Долярчик - куди йому нести гривню позакінченні депо?
Знову на депо під смішні %? - нема дурних!
От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!
На Долярчике мир еще не сошелся клином
Смотри общую динамику депозитов
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:45
flyman написав:
ти краще вкладай в сухарі та концерви, бо інакше прийдеться смоктати бетон/овноблок найближчі ТРИ роки
Вчера немцы заявили, что вакцина не сильно в 2021-м то и поможет, потому что даже если все ресурсы медицинской системы бросить на иммунизацию, то раньше, чем к 2024-му популяционный иммунитет достигнут не будет (привить все население быстро невозможно). Это они считали, что вакцина будет у них в достаточном объеме уже в 1-м квартале 2021-го. А если у нас она появится только к 3-му, что более, чем вероятно? Эпидсезон 2021-2022 в таком случае будет столь же жестким, сколь и 2020-2021. Эта хрень с нами надолго, а каждый следующий локдаун для экономики и населения будет тяжелее предыдущего, поскольку резервов будет все меньше
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:55
zРадио написав: flyman написав:
ти краще вкладай в сухарі та концерви, бо інакше прийдеться смоктати бетон/овноблок найближчі ТРИ роки
Вчера немцы заявили, что вакцина не сильно в 2021-м то и поможет, потому что даже если все ресурсы медицинской системы бросить на иммунизацию, то раньше, чем к 2024-му популяционный иммунитет достигнут не будет (привить все население быстро невозможно). Это они считали, что вакцина будет у них в достаточном объеме уже в 1-м квартале 2021-го. А если у нас она появится только к 3-му, что более, чем вероятно? Эпидсезон 2021-2022 в таком случае будет столь же жестким, сколь и 2020-2021. Эта хрень с нами надолго, а каждый следующий локдаун для экономики и населения будет тяжелее предыдущего, поскольку резервов будет все меньше
Да не будет уже никаких локдаунов. Ну у нас так точно. Ты чего, еще не понял? Кто выживет - тот выживет. Вот увидишь какой гигантский болт будет положен на локдаун выходного дня.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:56
zРадио написав: Долярчик написав: zРадио написав:
Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся
Не правда!
Он простий пересічний Долярчик - куди йому нести гривню позакінченні депо?
Знову на депо під смішні %? - нема дурних!
От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!
На Долярчике мир еще не сошелся клином
Смотри общую динамику депозитов
Може то просто люди поповнюють свої ще незавершені депо під жирні 17,5-18,5%?(Долярчик теж так робить) - а як закінчаться, то понесуть в бетон!
Ну от хто, хто зараз на рік покладе під фонд хоч в один банк під такі %???
Тут, або доляра прикупити, або бетону - третього не дано!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:03
https://news.finance.ua/ua/news/-/481973/yakshho-nichogo-ne-robyty-lizhok-ne-bude-vzhe-10-15-grudnya-shmygal
airmax78 написав: zРадио написав: flyman написав:
ти краще вкладай в сухарі та концерви, бо інакше прийдеться смоктати бетон/овноблок найближчі ТРИ роки
Вчера немцы заявили, что вакцина не сильно в 2021-м то и поможет, потому что даже если все ресурсы медицинской системы бросить на иммунизацию, то раньше, чем к 2024-му популяционный иммунитет достигнут не будет (привить все население быстро невозможно). Это они считали, что вакцина будет у них в достаточном объеме уже в 1-м квартале 2021-го. А если у нас она появится только к 3-му, что более, чем вероятно? Эпидсезон 2021-2022 в таком случае будет столь же жестким, сколь и 2020-2021. Эта хрень с нами надолго, а каждый следующий локдаун для экономики и населения будет тяжелее предыдущего, поскольку резервов будет все меньше
Да не будет уже никаких локдаунов. Ну у нас так точно. Ты чего, еще не понял? Кто выживет - тот выживет. Вот увидишь какой гигантский болт будет положен на локдаун выходного дня.
Новий карантин в Україні необхідний, оскільки до середини грудня в лікарнях можуть закінчитися місця для пацієнтів з COVID-19. Такий сценарій можливий, якщо не вводити нові обмеження.
Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, завдання уряду – не зупинити присутність людей в ресторанах, а знизити потоки людей в метро і на іншому транспорті, а також знизити соціальні контакти завдяки карантину вихідного дня.
“Тому що, якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодної людини… При сьогоднішній ситуації, якщо нічого не робити, місць не буде навіть в коридорах”, – заявив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що для медичної системи України необхідний локдаун мінімум на три тижні. Однак його не вводитимуть, оскільки економіка не витримає такого карантину.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:06
zРадио написав: airmax78 написав:
Ты вообще представляешь себе как Минская рухнет, если Оболонь Резиденсис будет па1000?
Мне по-барабану среднесрочная динамика, Максим! Стопицот раз уже говорил - моя прелесть не продается и не планирует продаваться еще по крайней мере 10-15 лет. Я в ней живу и на броские МОПы (превращающиеся один за другим в старье) не подергиваю, в отличие от некоторых
Этой динамике, с небольшими перерывами, уже 12 лет. Какая же она среднесрочная?
Чем дольше не обращать на нее внимание - тем больше она, в итоге, съест стоимости актива.
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