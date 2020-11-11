zРадио написав:

Вчера немцы заявили, что вакцина не сильно в 2021-м то и поможет, потому что даже если все ресурсы медицинской системы бросить на иммунизацию, то раньше, чем к 2024-му популяционный иммунитет достигнут не будет (привить все население быстро невозможно). Это они считали, что вакцина будет у них в достаточном объеме уже в 1-м квартале 2021-го. А если у нас она появится только к 3-му, что более, чем вероятно? Эпидсезон 2021-2022 в таком случае будет столь же жестким, сколь и 2020-2021. Эта хрень с нами надолго, а каждый следующий локдаун для экономики и населения будет тяжелее предыдущего, поскольку резервов будет все меньше