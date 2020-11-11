|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:07
airmax78 написав:
Да не будет уже никаких локдаунов. Ну у нас так точно. Ты чего, еще не понял? Кто выживет - тот выживет. Вот увидишь какой гигантский болт будет положен на локдаун выходного дня.
Во-первых, большинство соблюдать будет - не пытайся здесь культивировать саботаж в угоду своим меркантильным интересам. Во-вторых, даже если кто-то нарушать и будет, без острой надобности потребитель туда сам не придет - инстинкта самосохранения, по счастью, не все еще лишились
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 12 лис, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8234
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1505 раз.
- Подякували: 3385 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:07
Долярчик написав:
Тут, або доляра прикупити, або бетону - третього не дано!
тримати резерв кеша або високоліквідного активу щоб прожити наступні 3 роки.
В твоєму випадку, якщо по сотці на особу, то $14400 тре мати резерв.
А щоб гратися в іпотеку на кавалірку, то тре мати 5 Фондів.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 12 лис, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22039
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1605 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:08
flyman написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/481973/yakshho-nichogo-ne-robyty-lizhok-ne-bude-vzhe-10-15-grudnya-shmygal
airmax78 написав: zРадио написав:
Вчера немцы заявили, что вакцина не сильно в 2021-м то и поможет, потому что даже если все ресурсы медицинской системы бросить на иммунизацию, то раньше, чем к 2024-му популяционный иммунитет достигнут не будет (привить все население быстро невозможно). Это они считали, что вакцина будет у них в достаточном объеме уже в 1-м квартале 2021-го. А если у нас она появится только к 3-му, что более, чем вероятно? Эпидсезон 2021-2022 в таком случае будет столь же жестким, сколь и 2020-2021. Эта хрень с нами надолго, а каждый следующий локдаун для экономики и населения будет тяжелее предыдущего, поскольку резервов будет все меньше
Да не будет уже никаких локдаунов. Ну у нас так точно. Ты чего, еще не понял? Кто выживет - тот выживет. Вот увидишь какой гигантский болт будет положен на локдаун выходного дня.
Новий карантин в Україні необхідний, оскільки до середини грудня в лікарнях можуть закінчитися місця для пацієнтів з COVID-19. Такий сценарій можливий, якщо не вводити нові обмеження.
Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, завдання уряду – не зупинити присутність людей в ресторанах, а знизити потоки людей в метро і на іншому транспорті, а також знизити соціальні контакти завдяки карантину вихідного дня.
“Тому що, якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодної людини… При сьогоднішній ситуації, якщо нічого не робити, місць не буде навіть в коридорах”, – заявив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що для медичної системи України необхідний локдаун мінімум на три тижні. Однак його не вводитимуть, оскільки економіка не витримає такого карантину.
Всем пох. Ты же видишь как маски носят. Как соблюдают дистанцию. Кто умрет - тот умрет. Кто станет инвалидом - тот станет инвалидом. Кто выздоровит или не заболеет - тому повезло. Уже все понятно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36614
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4359 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:12
zРадио написав: airmax78 написав:
Да не будет уже никаких локдаунов. Ну у нас так точно. Ты чего, еще не понял? Кто выживет - тот выживет. Вот увидишь какой гигантский болт будет положен на локдаун выходного дня.
Во-первых, большинство соблюдать будет - не пытайся здесь культивировать саботаж в угоду своим меркантильным интересам. Во-вторых, даже если кто-то нарушать и будет, без острой надобности потребитель туда сам не придет - инстинкта самосохранения, по счастью, не все еще лишились
Ага. На улицу хоть иногда выходи.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36614
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4359 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:20
airmax78 написав:
Ага. На улицу хоть иногда выходи.
Глупая шутка! Ковидиотов достаточно, но они не большинство. А когда их родственникам начнут отказывать в госпитализации и те будут умирать у них на глазах, ковидиотов вообще практически не останется. До этого сценария максимум месяц
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8234
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1505 раз.
- Подякували: 3385 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:50
zРадио написав: airmax78 написав:
Ага. На улицу хоть иногда выходи.
Глупая шутка! Ковидиотов достаточно, но они не большинство. А когда их родственникам начнут отказывать в госпитализации и те будут умирать у них на глазах, ковидиотов вообще практически не останется. До этого сценария максимум месяц
Когда это произойдет - это будет означать что эпидемия охватила не менее 50% населения (хотел написать 73%, но удержался - все-таки не все население - избиратели) и пытаться с ней бороться - это ссать против урагана.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36614
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4359 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19538
|3258813
|
Сер 11 лис, 2020 22:31
Frant
|
|8
|20036
|
|
|129
|230376
|
|