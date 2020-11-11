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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:32
zРадио написав: Serg-ik написав:
Это печально.
Но как говорят бывалые лендлорды, не имеет никакого отношения к КРЖН. Потому что на нём "играет" 0,5-1% самых успешных
Неее) Бывалые уже как раз научены весенним опытом, и таких глупостей не говорят. Те же, кто продолжают - дураки, которых даже собственный опыт ничему не научил. КРЖН очень уязвим к доходам пересичных. Нет доходов - нет аренды, нет аренды - нет инвестиционного спроса, а предложение растет, нет спроса на покупку дешевого жилья - падает стоимость среднего и дорогого. Все связано и сплетено!
Ты вообще представляешь себе как Минская рухнет, если Оболонь Резиденсис будет па1000?
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:34
zРадио написав: flyman написав:
Ще не закінчився ісход депопіпла із БСУ в "защітний актів"
Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся. Но в этом случае обрушится долларовая стоимость КРЖН. В общем, при любых раскладах киевский бетон не ждет ничего хорошего в ближайшие годы. Я уже говорил - либо ужасный конец (глубокая, но быстрая коррекция цен с умеренно быстрым восстановлением), либо ужас без конца (плавная, но изматывающе долгая коррекция цен с таким же восстановлением)
тут можливий варіант, що КРЖН буде в стагнації, а в певних регіонах може і рости, напр. що спостерігаю в Тернополі, що ціни вже зрівнялися із цінами в Бучі і, думаю, що будуть обганяти за рахунок переводів від заробітчан.
п.с.
забув про Долярчика, він свої ДВА ФОНДА запхає в бетон.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 12 лис, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:35
zРадио написав:
Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся
Не правда!
Он простий пересічний Долярчик - куди йому нести гривню позакінченні депо?
Знову на депо під смішні %? - нема дурних!
От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:36
airmax78 написав:
Ты вообще представляешь себе как Минская рухнет, если Оболонь Резиденсис будет па1000?
Мне по-барабану среднесрочная динамика, Максим! Стопицот раз уже говорил - моя прелесть не продается и не планирует продаваться еще по крайней мере 10-15 лет. Я в ней живу и на броские МОПы (превращающиеся один за другим в старье) не подергиваю, в отличие от некоторых
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:37
Долярчик написав: zРадио написав:
Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся
Не правда!
Он простий пересічний Долярчик - куди йому нести гривню позакінченні депо?
Знову на депо під смішні %? - нема дурних!
От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!
На Долярчике мир еще не сошелся клином
Смотри общую динамику депозитов
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:56
zРадио написав: Долярчик написав: zРадио написав:
Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся
Не правда!
Он простий пересічний Долярчик - куди йому нести гривню позакінченні депо?
Знову на депо під смішні %? - нема дурних!
От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!
На Долярчике мир еще не сошелся клином
Смотри общую динамику депозитов
Може то просто люди поповнюють свої ще незавершені депо під жирні 17,5-18,5%?(Долярчик теж так робить) - а як закінчаться, то понесуть в бетон!
Ну от хто, хто зараз на рік покладе під фонд хоч в один банк під такі %???
Тут, або доляра прикупити, або бетону - третього не дано!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:06
zРадио написав: airmax78 написав:
Ты вообще представляешь себе как Минская рухнет, если Оболонь Резиденсис будет па1000?
Мне по-барабану среднесрочная динамика, Максим! Стопицот раз уже говорил - моя прелесть не продается и не планирует продаваться еще по крайней мере 10-15 лет. Я в ней живу и на броские МОПы (превращающиеся один за другим в старье) не подергиваю, в отличие от некоторых
Этой динамике, с небольшими перерывами, уже 12 лет. Какая же она среднесрочная?
Чем дольше не обращать на нее внимание - тем больше она, в итоге, съест стоимости актива.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:07
Долярчик написав:
Тут, або доляра прикупити, або бетону - третього не дано!
тримати резерв кеша або високоліквідного активу щоб прожити наступні 3 роки.
В твоєму випадку, якщо по сотці на особу, то $14400 тре мати резерв.
А щоб гратися в іпотеку на кавалірку, то тре мати 5 Фондів.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 12 лис, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:26
Долярчик написав:
і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
нема дурних
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:29
а що це потерли?
що ковід вже не впливає на економіку і КРЖН?
хто не продасть до 10 грнудня, то вже продаватиме в березні свою прелєсть з дисконтом, і ще 3 місяці простою і оплати за опалення та інші ЖКГ.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 12 лис, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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