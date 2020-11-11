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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5579558055815582>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:32

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:Это печально.
Но как говорят бывалые лендлорды, не имеет никакого отношения к КРЖН. Потому что на нём "играет" 0,5-1% самых успешных


Неее) Бывалые уже как раз научены весенним опытом, и таких глупостей не говорят. Те же, кто продолжают - дураки, которых даже собственный опыт ничему не научил. КРЖН очень уязвим к доходам пересичных. Нет доходов - нет аренды, нет аренды - нет инвестиционного спроса, а предложение растет, нет спроса на покупку дешевого жилья - падает стоимость среднего и дорогого. Все связано и сплетено!

Ты вообще представляешь себе как Минская рухнет, если Оболонь Резиденсис будет па1000?
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:34

  zРадио написав:
  flyman написав:Ще не закінчився ісход депопіпла із БСУ в "защітний актів"


Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся. Но в этом случае обрушится долларовая стоимость КРЖН. В общем, при любых раскладах киевский бетон не ждет ничего хорошего в ближайшие годы. Я уже говорил - либо ужасный конец (глубокая, но быстрая коррекция цен с умеренно быстрым восстановлением), либо ужас без конца (плавная, но изматывающе долгая коррекция цен с таким же восстановлением)

тут можливий варіант, що КРЖН буде в стагнації, а в певних регіонах може і рости, напр. що спостерігаю в Тернополі, що ціни вже зрівнялися із цінами в Бучі і, думаю, що будуть обганяти за рахунок переводів від заробітчан.

п.с.
забув про Долярчика, він свої ДВА ФОНДА запхає в бетон.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 лис, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся

Не правда!
Он простий пересічний Долярчик - куди йому нести гривню позакінченні депо?
Знову на депо під смішні %? - нема дурних!
От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:36

  airmax78 написав:Ты вообще представляешь себе как Минская рухнет, если Оболонь Резиденсис будет па1000?


Мне по-барабану среднесрочная динамика, Максим! Стопицот раз уже говорил - моя прелесть не продается и не планирует продаваться еще по крайней мере 10-15 лет. Я в ней живу и на броские МОПы (превращающиеся один за другим в старье) не подергиваю, в отличие от некоторых
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:37

  Долярчик написав:
  zРадио написав:Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся

Не правда!
Он простий пересічний Долярчик - куди йому нести гривню позакінченні депо?
Знову на депо під смішні %? - нема дурних!
От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!


На Долярчике мир еще не сошелся клином :mrgreen: Смотри общую динамику депозитов
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:56

  zРадио написав:
  Долярчик написав:
  zРадио написав:Без существенного девала деполюди и с места не сдвинутся

Не правда!
Он простий пересічний Долярчик - куди йому нести гривню позакінченні депо?
Знову на депо під смішні %? - нема дурних!
От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!


На Долярчике мир еще не сошелся клином :mrgreen: Смотри общую динамику депозитов

Може то просто люди поповнюють свої ще незавершені депо під жирні 17,5-18,5%?(Долярчик теж так робить) - а як закінчаться, то понесуть в бетон!

Ну от хто, хто зараз на рік покладе під фонд хоч в один банк під такі %???

Тут, або доляра прикупити, або бетону - третього не дано! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:06

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ты вообще представляешь себе как Минская рухнет, если Оболонь Резиденсис будет па1000?


Мне по-барабану среднесрочная динамика, Максим! Стопицот раз уже говорил - моя прелесть не продается и не планирует продаваться еще по крайней мере 10-15 лет. Я в ней живу и на броские МОПы (превращающиеся один за другим в старье) не подергиваю, в отличие от некоторых

Этой динамике, с небольшими перерывами, уже 12 лет. Какая же она среднесрочная?
Чем дольше не обращать на нее внимание - тем больше она, в итоге, съест стоимости актива.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:07

  Долярчик написав:
Тут, або доляра прикупити, або бетону - третього не дано! :mrgreen:

тримати резерв кеша або високоліквідного активу щоб прожити наступні 3 роки.
В твоєму випадку, якщо по сотці на особу, то $14400 тре мати резерв.

А щоб гратися в іпотеку на кавалірку, то тре мати 5 Фондів.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 лис, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
нема дурних
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а що це потерли?
що ковід вже не впливає на економіку і КРЖН?
хто не продасть до 10 грнудня, то вже продаватиме в березні свою прелєсть з дисконтом, і ще 3 місяці простою і оплати за опалення та інші ЖКГ.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 лис, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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