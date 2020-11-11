а как насчёт бизнес расширить? открыть второй магазин ( или киоск?), купить основные фонды.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тобто в долярі(як я і писав вище)
"Ім'я, сєстра, ім'я?"-що саме? Конкретніше? (однушечка біля метро? )
А що, я буду 3р. сидіти вдома на печі?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:45
Поддерживаю. Ув. модераторы, ветка о динамике цен на КРЖН, если не путаю? Раз уж локдауны - не тот контекст, то я даже не знаю, что здесь обсуждать... Вбросы рылами единичных объявлений, якобы свидетельствующих о дорожае?
Да, есть ветка про эпидемию. Вы предлагаете там обсуждать ее (эпидемии) влияние на КРЖН? Призываю изменить позицию, спасибо!
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:50
ІТ-галузь в Україні недоотримала 200 млн доларів за результатами 2 кварталів 2020 року – BRDO
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:52
1. в тебе поки що гривня на стовпчиках
2. можна депозит із авто пролонгацію кожні 10 днів (тиждень
3. в тещі на городах (Польща буде закрита на карантин)
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:53
1) Колись, тричі пробував розширюватись - не виходило навіть "в нуль"!
А зараз пробувати - це ще більше викидання грошей на вітер!
2) Купити основні фонди - це як?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І так, оцінюєм дорожай.
ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,
старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5
Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.
Занавіс.
п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зрадио, честно, я прежде чем писать тут этих новостей не читал:
В общем, ты понял на счет карантина.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 12 лис, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну то чого сумувати?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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