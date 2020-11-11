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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5580558155825583>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!

а как насчёт бизнес расширить? открыть второй магазин ( или киоск?), купить основные фонды.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:тримати резерв кеша

Тобто в долярі(як я і писав вище)
  flyman написав:або високоліквідного активу

"Ім'я, сєстра, ім'я?"-що саме? Конкретніше? (однушечка біля метро? :) )
  flyman написав:щоб прожити наступні 3 роки

А що, я буду 3р. сидіти вдома на печі?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:45

  flyman написав:а що це потерли?
що ковід вже не впливає на економіку і КРЖН?
хто не продасть до 10 грнудня, то вже продаватиме в березні свою прелєсть з дисконтом, і ще 3 місяці простою і оплати за опалення та інші ЖКГ.


Поддерживаю. Ув. модераторы, ветка о динамике цен на КРЖН, если не путаю? Раз уж локдауны - не тот контекст, то я даже не знаю, что здесь обсуждать... Вбросы рылами единичных объявлений, якобы свидетельствующих о дорожае?

Да, есть ветка про эпидемию. Вы предлагаете там обсуждать ее (эпидемии) влияние на КРЖН? Призываю изменить позицию, спасибо!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:50

ІТ-галузь в Україні недоотримала 200 млн доларів за результатами 2 кварталів 2020 року – BRDO

https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/12/667198/
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:52

  Долярчик написав:
  flyman написав:тримати резерв кеша

Тобто в долярі(як я і писав вище)
  flyman написав:або високоліквідного активу

"Ім'я, сєстра, ім'я?"-що саме? Конкретніше? (однушечка біля метро? :) )
  flyman написав:щоб прожити наступні 3 роки

А що, я буду 3р. сидіти вдома на печі?

1. в тебе поки що гривня на стовпчиках
2. можна депозит із авто пролонгацію кожні 10 днів (тиждень
3. в тещі на городах (Польща буде закрита на карантин)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:53

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!

а как насчёт бизнес расширить? открыть второй магазин ( или киоск?), купить основные фонды.

1) Колись, тричі пробував розширюватись - не виходило навіть "в нуль"!
А зараз пробувати - це ще більше викидання грошей на вітер!
2) Купити основні фонди - це як?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

І так, оцінюєм дорожай.

ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,

старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5

Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.

Занавіс.

п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ув. модераторы, ... Вы предлагаете там обсуждать ее (эпидемии) влияние на КРЖН? Призываю изменить позицию, спасибо!

а кто удаляет? Ирина?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрадио, честно, я прежде чем писать тут этих новостей не читал: https://dumskaya.net/news/v-odesskom-go ... ut-130612/
В общем, ты понял на счет карантина.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 12 лис, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Дериватив виріс в ціні

Ну то чого сумувати?
  flyman написав:а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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