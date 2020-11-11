Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Те, що потім не буде кому втюхати?
не потім, а вже
дивись, - деривати від котлована до готового ріст 50% у $ і більше, а тут навіть 10% нема - куча готового навісу
а у Львові скільки лайна настругали ціни на оренду вниз, здавати все важче, клієнтури все менше передбачливий народ уже квартирки тихцем скидає і виходить в кеш, дехто з неньки лижі нагострив - Польша, Чехія
Макс, я ще розумію на ЗУ (Тернопіль, Львів, Ів.Франківськ, Чернівці...) там заробітчани підживляють живодійним валютним кешем РН. А в Київі хто? Студенти сидять по містечкам і селам. Понаїхи в радіусі 100км. можуть електричком приїхати зранку і виїхати ввечері, і їх теж стало менше. Багато лишилися без роботи, або дохід упав.
Тобто я не бачу підживлення ЦА для економ класу. Ніяк.
Из форума Варшавский Плюс: Был вчера в отделе продаж 11.11.20, очередь передомной была 70 человек, вели список, когда я попал к менеджеру то из двухкомнатных остались 2С4 - приблизительно 1650К, 2С7 и еще одна не очень привлекательная но даже этих оставалось только пару штук, те кто хотели однокомнатные и выходидили с отдела продаж говорили что однокомнатных нет вообще. Возмутил следующий факт, пока ждал своей очереди один молодой человек предлагал желающим переуступить свою бронь за вознаграждение, причем вариантов у него было много. Из очереди узнал что многие люди пришли именно купить а не бронировать или выбирать, а им говорят что большинство квартир не проданы а именно забронированы и при этом на входе предлагают переуступить бронь. http://forum.domik.ua/zhk-varshavskij-p ... -1800.html
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.