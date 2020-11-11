remark написав:

Из форума Варшавский Плюс:Был вчера в отделе продаж 11.11.20, очередь передомной была 70 человек, вели список, когда я попал к менеджеру то из двухкомнатных остались 2С4 - приблизительно 1650К, 2С7 и еще одна не очень привлекательная но даже этих оставалось только пару штук, те кто хотели однокомнатные и выходидили с отдела продаж говорили что однокомнатных нет вообще. Возмутил следующий факт, пока ждал своей очереди один молодой человек предлагал желающим переуступить свою бронь за вознаграждение, причем вариантов у него было много. Из очереди узнал что многие люди пришли именно купить а не бронировать или выбирать, а им говорят что большинство квартир не проданы а именно забронированы и при этом на входе предлагают переуступить бронь.