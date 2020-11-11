Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав:Из форума Варшавский Плюс: Был вчера в отделе продаж 11.11.20, очередь передомной была 70 человек, вели список, когда я попал к менеджеру то из двухкомнатных остались 2С4 - приблизительно 1650К, 2С7 и еще одна не очень привлекательная но даже этих оставалось только пару штук, те кто хотели однокомнатные и выходидили с отдела продаж говорили что однокомнатных нет вообще. Возмутил следующий факт, пока ждал своей очереди один молодой человек предлагал желающим переуступить свою бронь за вознаграждение, причем вариантов у него было много. Из очереди узнал что многие люди пришли именно купить а не бронировать или выбирать, а им говорят что большинство квартир не проданы а именно забронированы и при этом на входе предлагают переуступить бронь. http://forum.domik.ua/zhk-varshavskij-p ... -1800.html
jump написав:у Львові така ж куйня, створюють штучний попит, потім перепродують
Потом облом может случиться. У перекупов по многим объектам предложение уже больше, чем у их застройщиков. Впрочем, лично мне эту публику будет не жаль. Предупрежден - значит вооружен. А дальше уже пусть собственные мозги включаются