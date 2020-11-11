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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5581558255835584

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:17

  jump написав:
  remark написав:многие люди пришли именно купить а не бронировать или выбирать, а им говорят что большинство квартир не проданы а именно забронированы и при этом на входе предлагают переуступить бронь.


у Львові така ж куйня, створюють штучний попит, потім перепродують


Думаєте заробляють на шматок хліба при безробітті?
Така ж уйня і в Діброві, вже чергу формують:
Все 1кк проданы, 2кк осталось пару штук. Уже все ждут 4-й дом, формируют очередь.
http://forum.domik.ua/zhk-dibrova-park- ... -1300.html
Востаннє редагувалось remark в Чет 12 лис, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:18

  remark написав:Из форума Варшавский Плюс:
Был вчера в отделе продаж 11.11.20, очередь передомной была 70 человек, вели список, когда я попал к менеджеру то из двухкомнатных остались 2С4 - приблизительно 1650К, 2С7 и еще одна не очень привлекательная но даже этих оставалось только пару штук, те кто хотели однокомнатные и выходидили с отдела продаж говорили что однокомнатных нет вообще. Возмутил следующий факт, пока ждал своей очереди один молодой человек предлагал желающим переуступить свою бронь за вознаграждение, причем вариантов у него было много. Из очереди узнал что многие люди пришли именно купить а не бронировать или выбирать, а им говорят что большинство квартир не проданы а именно забронированы и при этом на входе предлагают переуступить бронь.
http://forum.domik.ua/zhk-varshavskij-p ... -1800.html


Бича пастка (для оленів)
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:19

  jump написав:у Львові така ж куйня, створюють штучний попит, потім перепродують


Потом облом может случиться. У перекупов по многим объектам предложение уже больше, чем у их застройщиков. Впрочем, лично мне эту публику будет не жаль. Предупрежден - значит вооружен. А дальше уже пусть собственные мозги включаются
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

до речі, коли хворіють (на той же ковід), то гроші заробляють чи тратять?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:32

  flyman написав:до речі, коли хворіють (на той же ковід), то гроші заробляють чи тратять?

Зе и компания - работают в Феофании удаленно - значит заробляют.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:На попятную пошли уже даже Гереги, которым закон не писан - продавать будут только прод- и медтовары.

Скоро в стране:
Епицентр - новая сеть развлекательных центров на выходных.
Записывайтесь на педикюр))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:13

За крок до перевороту думок! ©

  flyman написав:
  Долярчик написав:Те, що потім не буде кому втюхати? :lol

не потім, а вже

дивись,
- деривати від котлована до готового ріст 50% у $ і більше, а тут навіть 10% нема
- куча готового навісу

Та це не новина і ми всі чудово це розумієм!(Долярчик теж це розуміє, хоч може подекуди прикидається) :wink:

А стратегія така - зсипаємо завершені гривнедепо в бетон>>>>>робимо ремонт>>>>>здаємо, за те, що дадуть :mrgreen: >>>>>через 3-5р. рОкета>>>>>скидуємо бетон і рахуємо профіт! :idea: :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:21

Даражай не остановить )

В октябре снизились цены на столичную недвижимость
https://news.finance.ua/ru/news/-/48197 ... TE1MC41NQ..

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jump написав:а у Львові скільки лайна настругали ціни на оренду вниз, здавати все важче, клієнтури все менше

Але якийсь парадокс - лайна настругали, а воно ніяк не дешевіє :D
  jump написав:у Львові така ж куйня, створюють штучний попит, потім перепродують

Ехххххх, все як завжди((
А мені вже наступного місяця треба топати у ВП.....

Ехххххх, як згадаю як тоді ходив - думав, о зараз щось собі класне виберу(перед тим же ж на компі планування дивився) - а приходиш, а є тільки те і те, а більшість, типу, розпродана, а пару ще заброньовані.
А тобі дають, максимум, 2-3 квартири(з тих варіантів, що ти хочеш) і все.

Життя - біль! © :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Бича пастка (для оленів)

Ну, ок - от ти прийшов у ВП - реально хочеш купити, а тут така уйня(все розібрали, як гарячі...) - що, йти до начальства? (щось допоможе? )
Чи розвернутись і.... піти купити долярчиків? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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