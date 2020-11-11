Думаєте заробляють на шматок хліба при безробітті?
Така ж уйня і в Діброві, вже чергу формують:
Все 1кк проданы, 2кк осталось пару штук. Уже все ждут 4-й дом, формируют очередь.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:17
Думаєте заробляють на шматок хліба при безробітті?
Така ж уйня і в Діброві, вже чергу формують:
Все 1кк проданы, 2кк осталось пару штук. Уже все ждут 4-й дом, формируют очередь.
Востаннє редагувалось remark в Чет 12 лис, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:18
Бича пастка (для оленів)
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:19
Потом облом может случиться. У перекупов по многим объектам предложение уже больше, чем у их застройщиков. Впрочем, лично мне эту публику будет не жаль. Предупрежден - значит вооружен. А дальше уже пусть собственные мозги включаются
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
до речі, коли хворіють (на той же ковід), то гроші заробляють чи тратять?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:32
Додано: Чет 12 лис, 2020 19:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скоро в стране:
Епицентр - новая сеть развлекательных центров на выходных.
Записывайтесь на педикюр))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Чет 12 лис, 2020 20:13
За крок до перевороту думок! ©
Та це не новина і ми всі чудово це розумієм!(Долярчик теж це розуміє, хоч може подекуди прикидається)
А стратегія така - зсипаємо завершені гривнедепо в бетон>>>>>робимо ремонт>>>>>здаємо, за те, що дадуть >>>>>через 3-5р. рОкета>>>>>скидуємо бетон і рахуємо профіт!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 12 лис, 2020 20:21
Даражай не остановить )
В октябре снизились цены на столичную недвижимость
https://news.finance.ua/ru/news/-/48197 ... TE1MC41NQ..
Додано: Чет 12 лис, 2020 20:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Але якийсь парадокс - лайна настругали, а воно ніяк не дешевіє
Ехххххх, все як завжди((
А мені вже наступного місяця треба топати у ВП.....
Ехххххх, як згадаю як тоді ходив - думав, о зараз щось собі класне виберу(перед тим же ж на компі планування дивився) - а приходиш, а є тільки те і те, а більшість, типу, розпродана, а пару ще заброньовані.
А тобі дають, максимум, 2-3 квартири(з тих варіантів, що ти хочеш) і все.
Життя - біль! ©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 12 лис, 2020 20:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, ок - от ти прийшов у ВП - реально хочеш купити, а тут така уйня(все розібрали, як гарячі...) - що, йти до начальства? (щось допоможе? )
Чи розвернутись і.... піти купити долярчиків?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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