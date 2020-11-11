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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5582558355845585

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:54

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Те, що потім не буде кому втюхати? :lol

не потім, а вже

дивись,
- деривати від котлована до готового ріст 50% у $ і більше, а тут навіть 10% нема
- куча готового навісу

Та це не новина і ми всі чудово це розумієм!(Долярчик теж це розуміє, хоч може подекуди прикидається) :wink:

А стратегія така - зсипаємо завершені гривнедепо в бетон>>>>>робимо ремонт>>>>>здаємо, за те, що дадуть :mrgreen: >>>>>через 3-5р. рОкета>>>>>скидуємо бетон і рахуємо профіт! :idea: :D

Ага, і 73% таких розумників роблять аналогічно.
Через 5 років ще мінус 3..5 млн. населення, і повно вакантної нерухомості в бетонних паралепіпедах.
Рахуєм профіль.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:56

  zРадио написав:В октябре снизились цены на столичную недвижимость
https://news.finance.ua/ru/news/-/48197 ... TE1MC41NQ..

Зображення

Чому ходовий сегмент, згідно Влада, 2к найдешевший в перерахунку на м2?
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:58

  Долярчик написав:
  flyman написав:Бича пастка (для оленів)

Ну, ок - от ти прийшов у ВП - реально хочеш купити, а тут така уйня(все розібрали, як гарячі...) - що, йти до начальства? (щось допоможе? )
Чи розвернутись і.... піти купити долярчиків? :D

Розвертаєшся і кажеш до побачення.
Долярчики, а ще ліпше, єврики, купувати тре було рік тому.
Пізно пити боржомі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:04

  flyman написав:І так, оцінюєм дорожай.

ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,

старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5

Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.

Занавіс.

п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.

июль2020->ноябрь2020 рост на 9,3% в долларе за 4 месяца на самострой?
реально???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:11

  Прохожий написав:
  flyman написав:І так, оцінюєм дорожай.

ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,

старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5

Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.

Занавіс.

п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.

июль2020->ноябрь2020 рост на 9,3% в долларе за 4 месяца на самострой?
реально???

Абаснуй самастрій.
За базар отвєчаєш?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:21

  flyman написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:І так, оцінюєм дорожай.

ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,

старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5

Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.

Занавіс.

п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.

июль2020->ноябрь2020 рост на 9,3% в долларе за 4 месяца на самострой?
реально???

Абаснуй самастрій.
За базар отвєчаєш?

мы на ТЫ? с какого перепугу?
подтяните язык для начала
Я суржик не понимаю
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ага, і 73% таких розумників роблять аналогічно.
Через 5 років ще мінус 3..5 млн. населення, і повно вакантної нерухомості в бетонних паралепіпедах

Ну так давно відомо що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"

Якщо є, то варіанти в студію!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:33

  Долярчик написав:
  flyman написав:Ага, і 73% таких розумників роблять аналогічно.
Через 5 років ще мінус 3..5 млн. населення, і повно вакантної нерухомості в бетонних паралепіпедах

Ну так давно відомо що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"

Якщо є, то варіанти в студію!

Прідєржі лошадєй.
Прохожого теж стосується.
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flyman
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  #<1 ... 5582558355845585
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