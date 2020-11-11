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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:54
Долярчик написав: flyman написав: Долярчик написав:
Те, що потім не буде кому втюхати? :lol
не потім, а вже
дивись,
- деривати від котлована до готового ріст 50% у $ і більше, а тут навіть 10% нема
- куча готового навісу
Та це не новина і ми всі чудово це розумієм!(Долярчик теж це розуміє, хоч може подекуди прикидається)
А стратегія така - зсипаємо завершені гривнедепо в бетон>>>>>робимо ремонт>>>>>здаємо, за те, що дадуть
>>>>>через 3-5р. рОкета>>>>>скидуємо бетон і рахуємо профіт!
Ага, і 73% таких розумників роблять аналогічно.
Через 5 років ще мінус 3..5 млн. населення, і повно вакантної нерухомості в бетонних паралепіпедах.
Рахуєм профіль.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:56
Чому ходовий сегмент, згідно Влада, 2к найдешевший в перерахунку на м2?
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:58
Долярчик написав: flyman написав:
Бича пастка (для оленів)
Ну, ок - от ти прийшов у ВП - реально хочеш купити, а тут така уйня(все розібрали, як гарячі...) - що, йти до начальства? (щось допоможе? )
Чи розвернутись і.... піти купити долярчиків?
Розвертаєшся і кажеш до побачення.
Долярчики, а ще ліпше, єврики, купувати тре було рік тому.
Пізно пити боржомі.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:04
flyman написав:
І так, оцінюєм дорожай.
ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,
старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5
Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.
Занавіс.
п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.
июль2020->ноябрь2020 рост на 9,3% в долларе за 4 месяца на самострой?
реально???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:11
Прохожий написав: flyman написав:
І так, оцінюєм дорожай.
ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,
старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5
Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.
Занавіс.
п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.
июль2020->ноябрь2020 рост на 9,3% в долларе за 4 месяца на самострой?
реально???
Абаснуй самастрій.
За базар отвєчаєш?
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:21
flyman написав: Прохожий написав: flyman написав:
І так, оцінюєм дорожай.
ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,
старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5
Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.
Занавіс.
п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.
июль2020->ноябрь2020 рост на 9,3% в долларе за 4 месяца на самострой?
реально???
Абаснуй самастрій.
За базар отвєчаєш?
мы на ТЫ? с какого перепугу?
подтяните язык для начала
Я суржик не понимаю
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:25
flyman написав:
Ага, і 73% таких розумників роблять аналогічно.
Через 5 років ще мінус 3..5 млн. населення, і повно вакантної нерухомості в бетонних паралепіпедах
Ну так давно відомо що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
Якщо є, то варіанти в студію!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:33
Долярчик написав: flyman написав:
Ага, і 73% таких розумників роблять аналогічно.
Через 5 років ще мінус 3..5 млн. населення, і повно вакантної нерухомості в бетонних паралепіпедах
Ну так давно відомо що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
Якщо є, то варіанти в студію!
Прідєржі лошадєй.
Прохожого теж стосується.
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