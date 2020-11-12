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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:54
Долярчик написав: flyman написав: Долярчик написав:
Те, що потім не буде кому втюхати? :lol
не потім, а вже
дивись,
- деривати від котлована до готового ріст 50% у $ і більше, а тут навіть 10% нема
- куча готового навісу
Та це не новина і ми всі чудово це розумієм!(Долярчик теж це розуміє, хоч може подекуди прикидається)
А стратегія така - зсипаємо завершені гривнедепо в бетон>>>>>робимо ремонт>>>>>здаємо, за те, що дадуть
>>>>>через 3-5р. рОкета>>>>>скидуємо бетон і рахуємо профіт!
Ага, і 73% таких розумників роблять аналогічно.
Через 5 років ще мінус 3..5 млн. населення, і повно вакантної нерухомості в бетонних паралепіпедах.
Рахуєм профіль.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:56
Чому ходовий сегмент, згідно Влада, 2к найдешевший в перерахунку на м2?
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:58
Долярчик написав: flyman написав:
Бича пастка (для оленів)
Ну, ок - от ти прийшов у ВП - реально хочеш купити, а тут така уйня(все розібрали, як гарячі...) - що, йти до начальства? (щось допоможе? )
Чи розвернутись і.... піти купити долярчиків?
Розвертаєшся і кажеш до побачення.
Долярчики, а ще ліпше, єврики, купувати тре було рік тому.
Пізно пити боржомі.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:04
flyman написав:
І так, оцінюєм дорожай.
ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,
старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5
Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.
Занавіс.
п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.
июль2020->ноябрь2020 рост на 9,3% в долларе за 4 месяца на самострой?
реально???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:11
Прохожий написав: flyman написав:
І так, оцінюєм дорожай.
ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,
старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5
Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.
Занавіс.
п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.
июль2020->ноябрь2020 рост на 9,3% в долларе за 4 месяца на самострой?
реально???
Абаснуй самастрій.
За базар отвєчаєш?
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:21
flyman написав: Прохожий написав: flyman написав:
І так, оцінюєм дорожай.
ЖК біля ШРТ оКРЖН в центральному центрі міста сателіта,
старт моніторингу рівень 1го поверха 27Куе за 1к в липні 2020
листопад 2020 збудовано 5 поверхів, ведуться фасадні роботи, ціна 29К5
Дериватив виріс в ціні в 1,093% в у.е. тобто на 9,3% за час будови від першого до останнього поверху.
Занавіс.
п.с.
я думав, що розгребуть як гаряці пиріжки, а тут он воно як, повно "акційних квартир" на розпродаж.
июль2020->ноябрь2020 рост на 9,3% в долларе за 4 месяца на самострой?
реально???
Абаснуй самастрій.
За базар отвєчаєш?
мы на ТЫ? с какого перепугу?
подтяните язык для начала
Я суржик не понимаю
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:25
flyman написав:
Ага, і 73% таких розумників роблять аналогічно.
Через 5 років ще мінус 3..5 млн. населення, і повно вакантної нерухомості в бетонних паралепіпедах
Ну так давно відомо що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
Якщо є, то варіанти в студію!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:33
Долярчик написав: flyman написав:
Ага, і 73% таких розумників роблять аналогічно.
Через 5 років ще мінус 3..5 млн. населення, і повно вакантної нерухомості в бетонних паралепіпедах
Ну так давно відомо що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
Якщо є, то варіанти в студію!
Прідєржі лошадєй.
Прохожого теж стосується.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:24
zРадио написав:
На попятную пошли уже даже Гереги, которым закон не писан - продавать будут только прод- и медтовары.
Понять людей, заработавших миллиард, могут не только лишь все. Что я увидел в этом тексте - достаточно мощный ход. После публичной словесной порки идти против власти (плевать против ветра) в нашей стране себе дороже (держим в уме Аркаду). Ты можешь быть прав, но тебя разорят.
Что они сделали? Формально прогнулись и показали свою лояльность. Что они сделали на самом деле? Сказали "приходите, мы центры выдачи закрывать не будем, очередей не будет". 90% касс перейдут на обслуживание интернет заказов. Перед входом будут стоять "бегунки" и оформлять интернет заказы для тех дремучих, кто сам не освоил эту науку. Чем-то такой подход напоминает рынки в период локдауна, когда работали на вынос.
Вынуждено они делают правильный шаг, который их озолотит. Большая часть их оборота может идти через интернет магазин, но сейчас сделано все через Ж. Если смогут сделать правильно, без очередей и ожидания, будут королями. Как в свое время супермаркеты убили рынки, хотя на рынке было дешевле, так и онлайн убивает оффлайн, хотя оффлайн иногда дешевле. Сервис и удобство стоят денег.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:29
remark написав:
Из форума Варшавский Плюс:
В свое время я не мог понять в случае Аркады - если есть спрос, почему не ставят цены чтобы не было очередей? Зачем продавать дешево, если можно продать дорого?
В реальном бизнесе такие любители демпинговать быстро (со временем) сходят с дистанции. Бизнес должен быть эффективным в зарабатывании денег.
Для меня такая информация сейчас это тревожный звоночек.
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