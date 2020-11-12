Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:а у Львові скільки лайна настругали ціни на оренду вниз, здавати все важче, клієнтури все менше передбачливий народ уже квартирки тихцем скидає і виходить в кеш, дехто з неньки лижі нагострив - Польша, Чехія
Нет в жизни стабильности - все йде, все минае. Раньше квартира в пгт была ценностью, сейчас нет. Раньше квартира под аренду в Киеве была ценностью, сейчас "может быть". В результате коронавируса сместились акценты. В некоторых облцентрах сейчас рост аренды, в некоторых (в частности в Киеве) падение.
В свое время я не мог понять в случае Аркады - если есть спрос, почему не ставят цены чтобы не было очередей? Зачем продавать дешево, если можно продать дорого? В реальном бизнесе такие любители демпинговать быстро (со временем) сходят с дистанции. Бизнес должен быть эффективным в зарабатывании денег. Для меня такая информация сейчас это тревожный звоночек.
Влад, ти так і не зрозумів, що частина прикормлені перекупи, частина - афільовані особи, а реальних покупців там "раз два і обчолся". Як їх не стане, то вся схема посиплеться разом із забудовником, перекупами, інвесторами і т.п.
І як Первий розказує про як він зробив усіх на +30К, то брав він не поціні для "людей з вулиці", а по ціні "для своїх"
flyman Їнтелехтуал, ти пиши або на московитській, або на державній мові. Твій суржик вказує на твоє банальне походження, вісім класів сільської школи і коридор. Краще розказуй про шведські підвали, які ти "плануєш купити".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:flyman Їнтелехтуал, ти пиши або на московитській, або на державній мові. Твій суржик вказує на твоє банальне походження, вісім класів сільської школи і коридор. Краще розказуй про шведські підвали, які ти "плануєш купити".
Цей суржик треба розуміти. Це такий прикол. Я спочатку його не розумів, а коли декілька друзів з Південної України так заговорили, поняв цю ізюмінку. Звучить в реалі прикольніше ніж пише Флай. Як Лесь Подревянський.
Будуть інвештирі плакат крокодилячими сльозами та плачучи забивати дошками вікна.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Frant написав:flyman Їнтелехтуал, ти пиши або на московитській, або на державній мові. Твій суржик вказує на твоє банальне походження, вісім класів сільської школи і коридор. Краще розказуй про шведські підвали, які ти "плануєш купити".
Цей суржик треба розуміти. Це такий прикол. Я спочатку його не розумів, а коли декілька друзів з Південної України так заговорили, поняв цю ізюмінку. Звучить в реалі прикольніше ніж пише Флай. Як Лесь Подревянський.
Будуть інвештирі плакат крокодилячими сльолзами та плачучи забивати дошками вікна.
Тут холява нещодавно питав що означає "занотовую", думав що це такий суржик хлопа з полонини. Так що грамотіїв повно, а слів не знають. А якщо з мови перейдеш на язик або суржик, то зразу стає понятно.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 лис, 2020 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Твій суржик вказує на твоє банальне походження, вісім класів сільської школи і коридор.
Нет. Я читал его объявление про сдачу подвала. Вполне грамотная литературная речь. То, как он тут пишет, это не тупость, это просто проявление неуважения к собеседникам. Может комплексы. Обычно за клоунадой маскируются неуверенные в себе люди.
Frant написав:Твій суржик вказує на твоє банальне походження, вісім класів сільської школи і коридор.
Нет. Я читал его объявление про сдачу подвала. Вполне грамотная литературная речь. То, как он тут пишет, это не тупость, это просто проявление неуважения к собеседникам.
Влад, це я підлаштовують під рівень 73%, аби понімали. А ще тут руськоязичних псевдопатрійотів повно, в них щелепа не повертається. А "занотовувати" вважають за матюк. Тому іду в народ, і общаюсь так щоп понімали. А не рафінованою мовою з нової gраматики.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 лис, 2020 22:58, всього редагувалось 1 раз.
В свое время я не мог понять в случае Аркады - если есть спрос, почему не ставят цены чтобы не было очередей? Зачем продавать дешево, если можно продать дорого? В реальном бизнесе такие любители демпинговать быстро (со временем) сходят с дистанции. Бизнес должен быть эффективным в зарабатывании денег. Для меня такая информация сейчас это тревожный звоночек.
О, так па1200 в муравейника у черта на куличках - это, оказывается, дешево? Так толсто вы здесь еще не троллили )) На самом деле причин ажиотажа 2:
1. СГ - единственный из крупных застройщиков, к которому еще есть доверие (хотя проблемы с вводом Севена уже ширятся рынком и дадут о себе знать в будущем).
2. И барыги пытаются проехать на том же коне. При это забывая, что ценник уже за них застройщик умножил на 1.5 и никакой премии они не получат (за счастье будет выйти в ноль). В принципе, это и неудивительно. Скорее всего, что нынешние барыги - это не те, которые обожглись в 2013-м - тем казалось, что и в 2015-м еще не дно (вы же, по-моему, об этом и писали). А вот "новенькие", которые поймали дно и еще не успели обжечься, как и "старенькие" когда-то, живут, заблуждаясь, что поймали бога за бороду. Это пройдет
flyman написав:Влад, ти так і не зрозумів, що частина прикормлені перекупи, частина - афільовані особи, а реальних покупців там "раз два і обчолся". Як їх не стане, то вся схема посиплеться разом із забудовником, перекупами, інвесторами і т.п.
Это не цирк с липовыми очередями. Это люди с протянутыми руками - возьмите мои деньги. К этому липнет пена в виде однодневных прекупов или махинаторов из ОП. Идея была в том, что только не эффективный застройщик может такое допустить.
zРадио написав:О, так па1200 в муравейника у черта на куличках - это, оказывается, дешево? Так толсто вы здесь еще не троллили ))
Я не интересуюсь этим кейсом, поэтому не знаю дешево это или дорого. Я знаю другое. Приведу пример. Если я сдаю квартиру и между мной и арендатором смог влезть рыл и поиметь с этого процесса, значит я сдаю дешево или не эффективно (плохая реклама, слабый охват).