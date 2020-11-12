RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5584558555865587>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jump написав:а у Львові скільки лайна настругали ціни на оренду вниз, здавати все важче, клієнтури все менше
передбачливий народ уже квартирки тихцем скидає і виходить в кеш, дехто з неньки лижі нагострив - Польша, Чехія

Нет в жизни стабильности - все йде, все минае. Раньше квартира в пгт была ценностью, сейчас нет. Раньше квартира под аренду в Киеве была ценностью, сейчас "может быть". В результате коронавируса сместились акценты. В некоторых облцентрах сейчас рост аренды, в некоторых (в частности в Киеве) падение.
Vlad442
 
Повідомлень: 7313
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:36

  Vlad442 написав:
  remark написав:Из форума Варшавский Плюс:

В свое время я не мог понять в случае Аркады - если есть спрос, почему не ставят цены чтобы не было очередей? Зачем продавать дешево, если можно продать дорого?
В реальном бизнесе такие любители демпинговать быстро (со временем) сходят с дистанции. Бизнес должен быть эффективным в зарабатывании денег.
Для меня такая информация сейчас это тревожный звоночек.

Влад, ти так і не зрозумів, що частина прикормлені перекупи, частина - афільовані особи, а реальних покупців там "раз два і обчолся". Як їх не стане, то вся схема посиплеться разом із забудовником, перекупами, інвесторами і т.п.

І як Первий розказує про як він зробив усіх на +30К, то брав він не поціні для "людей з вулиці", а по ціні "для своїх"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22059
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1178 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:42

flyman
Їнтелехтуал, ти пиши або на московитській, або на державній мові.
Твій суржик вказує на твоє банальне походження, вісім класів сільської школи і коридор.
Краще розказуй про шведські підвали, які ти "плануєш купити".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21698
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:52

  Frant написав:flyman
Їнтелехтуал, ти пиши або на московитській, або на державній мові.
Твій суржик вказує на твоє банальне походження, вісім класів сільської школи і коридор.
Краще розказуй про шведські підвали, які ти "плануєш купити".


Цей суржик треба розуміти. Це такий прикол.
Я спочатку його не розумів, а коли декілька друзів з Південної України так заговорили, поняв цю ізюмінку.
Звучить в реалі прикольніше ніж пише Флай. Як Лесь Подревянський.

Так хто там казав про черги в Відділах продажів ?
ООН так не думає.
Через пандемію Україні загрожує найгірша рецесія за десятиріччя – ООН
https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/12/667207/

Будуть інвештирі плакат крокодилячими сльозами та плачучи забивати дошками вікна. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 979
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:54

  Хомякоид написав:
  Frant написав:flyman
Їнтелехтуал, ти пиши або на московитській, або на державній мові.
Твій суржик вказує на твоє банальне походження, вісім класів сільської школи і коридор.
Краще розказуй про шведські підвали, які ти "плануєш купити".


Цей суржик треба розуміти. Це такий прикол.
Я спочатку його не розумів, а коли декілька друзів з Південної України так заговорили, поняв цю ізюмінку.
Звучить в реалі прикольніше ніж пише Флай. Як Лесь Подревянський.

Так хто там казав про черги в Відділах продажів ?
ООН так не думає.
Через пандемію Україні загрожує найгірша рецесія за десятиріччя – ООН
https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/12/667207/

Будуть інвештирі плакат крокодилячими сльолзами та плачучи забивати дошками вікна. :D

Тут холява нещодавно питав що означає "занотовую", думав що це такий суржик хлопа з полонини.
Так що грамотіїв повно, а слів не знають.
А якщо з мови перейдеш на язик або суржик, то зразу стає понятно.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 лис, 2020 22:55, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22059
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1178 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Твій суржик вказує на твоє банальне походження, вісім класів сільської школи і коридор.

Нет. Я читал его объявление про сдачу подвала. Вполне грамотная литературная речь. То, как он тут пишет, это не тупость, это просто проявление неуважения к собеседникам. Может комплексы. Обычно за клоунадой маскируются неуверенные в себе люди.
Vlad442
 
Повідомлень: 7313
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:56

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Твій суржик вказує на твоє банальне походження, вісім класів сільської школи і коридор.

Нет. Я читал его объявление про сдачу подвала. Вполне грамотная литературная речь. То, как он тут пишет, это не тупость, это просто проявление неуважения к собеседникам.

Влад, це я підлаштовують під рівень 73%, аби понімали.
А ще тут руськоязичних псевдопатрійотів повно, в них щелепа не повертається.
А "занотовувати" вважають за матюк.
Тому іду в народ, і общаюсь так щоп понімали.
А не рафінованою мовою з нової gраматики.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 лис, 2020 22:58, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22059
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1178 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:58

  Vlad442 написав:
  remark написав:Из форума Варшавский Плюс:

В свое время я не мог понять в случае Аркады - если есть спрос, почему не ставят цены чтобы не было очередей? Зачем продавать дешево, если можно продать дорого?
В реальном бизнесе такие любители демпинговать быстро (со временем) сходят с дистанции. Бизнес должен быть эффективным в зарабатывании денег.
Для меня такая информация сейчас это тревожный звоночек.


О, так па1200 в муравейника у черта на куличках - это, оказывается, дешево? Так толсто вы здесь еще не троллили )) На самом деле причин ажиотажа 2:

1. СГ - единственный из крупных застройщиков, к которому еще есть доверие (хотя проблемы с вводом Севена уже ширятся рынком и дадут о себе знать в будущем).

2. И барыги пытаются проехать на том же коне. При это забывая, что ценник уже за них застройщик умножил на 1.5 и никакой премии они не получат (за счастье будет выйти в ноль). В принципе, это и неудивительно. Скорее всего, что нынешние барыги - это не те, которые обожглись в 2013-м - тем казалось, что и в 2015-м еще не дно (вы же, по-моему, об этом и писали). А вот "новенькие", которые поймали дно и еще не успели обжечься, как и "старенькие" когда-то, живут, заблуждаясь, что поймали бога за бороду. Это пройдет :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8250
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 3387 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Влад, ти так і не зрозумів, що частина прикормлені перекупи, частина - афільовані особи, а реальних покупців там "раз два і обчолся". Як їх не стане, то вся схема посиплеться разом із забудовником, перекупами, інвесторами і т.п.

Это не цирк с липовыми очередями. Это люди с протянутыми руками - возьмите мои деньги. К этому липнет пена в виде однодневных прекупов или махинаторов из ОП.
Идея была в том, что только не эффективный застройщик может такое допустить.
Vlad442
 
Повідомлень: 7313
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:О, так па1200 в муравейника у черта на куличках - это, оказывается, дешево? Так толсто вы здесь еще не троллили ))

Я не интересуюсь этим кейсом, поэтому не знаю дешево это или дорого. Я знаю другое. Приведу пример. Если я сдаю квартиру и между мной и арендатором смог влезть рыл и поиметь с этого процесса, значит я сдаю дешево или не эффективно (плохая реклама, слабый охват).
Vlad442
 
Повідомлень: 7313
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5584558555865587>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, Львівський БатяР і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1953, 1954, 1955
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19540 3259187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 22:47
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20041
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230388
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26280)
12.11.2020 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.