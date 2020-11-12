Додано: Чет 12 лис, 2020 22:58

Vlad442 написав: remark написав: Из форума Варшавский Плюс: Из форума Варшавский Плюс:

В свое время я не мог понять в случае Аркады - если есть спрос, почему не ставят цены чтобы не было очередей? Зачем продавать дешево, если можно продать дорого?

В реальном бизнесе такие любители демпинговать быстро (со временем) сходят с дистанции. Бизнес должен быть эффективным в зарабатывании денег.

Для меня такая информация сейчас это тревожный звоночек. В свое время я не мог понять в случае Аркады - если есть спрос, почему не ставят цены чтобы не было очередей? Зачем продавать дешево, если можно продать дорого?В реальном бизнесе такие любители демпинговать быстро (со временем) сходят с дистанции. Бизнес должен быть эффективным в зарабатывании денег.Для меня такая информация сейчас это тревожный звоночек.

О, так па1200 в муравейника у черта на куличках - это, оказывается, дешево? Так толсто вы здесь еще не троллили )) На самом деле причин ажиотажа 2:1. СГ - единственный из крупных застройщиков, к которому еще есть доверие (хотя проблемы с вводом Севена уже ширятся рынком и дадут о себе знать в будущем).2. И барыги пытаются проехать на том же коне. При это забывая, что ценник уже за них застройщик умножил на 1.5 и никакой премии они не получат (за счастье будет выйти в ноль). В принципе, это и неудивительно. Скорее всего, что нынешние барыги - это не те, которые обожглись в 2013-м - тем казалось, что и в 2015-м еще не дно (вы же, по-моему, об этом и писали). А вот "новенькие", которые поймали дно и еще не успели обжечься, как и "старенькие" когда-то, живут, заблуждаясь, что поймали бога за бороду. Это пройдет