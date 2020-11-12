|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:08
Стройка это прибыльный бизнес при правильном подходе - никто не спорит? У эффективных застройщиков должны быть полные карманы денег и им не нужно привлекать деньги инвесторов под большой процент. Зачем давать перекупу +50% за пару лет, когда можно заработать их самому или взять в банке дешевле? Где есть очереди, заработки перекупов, значит там у застройщика не все ОК.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7313
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:09
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36617
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4359 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:12
Весной тоже много мэров понты гоняли. Но подчинились, хотя реальной угрозы не было и тот карантин был явно избыточным.
Но если даже какие-то будут саботировать, то вот, enjoy...
zРадио написав: yama написав:
https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a1139625-karantin-vikhidnoho-dnja-lvivska-miskrada-hotuje-pozov-do-sudu
Львівська міськрада подасть до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. "Локдаун на вихідні — абсурд", — заявив львівський мер.
Как известно, бьют не по паспорту, а по роже. И Садовой это поймет, когда саботаж карантина приведет во Львове к тому же, с чем столкнулся Нью-Йорк. В какой суд он тогда побежит?
PS: впрочем, и в регионах, которые будут образцово исполнять КВД, этого вряд ли окажется достаточно
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8250
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1508 раз.
- Подякували: 3387 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:33
Vlad442 написав: zРадио написав:
О, так па1200 в муравейника у черта на куличках - это, оказывается, дешево? Так толсто вы здесь еще не троллили ))
Я не интересуюсь этим кейсом, поэтому не знаю дешево это или дорого. Я знаю другое. Приведу пример. Если я сдаю квартиру и между мной и арендатором смог влезть рыл и поиметь с этого процесса, значит я сдаю дешево или не эффективно (плохая реклама, слабый охват).
Крім тебе є повно інших агентів, і ціна рила закладена в середню риночну ціну.
Є навіть відео від Долярчикового любімчика на цю тему.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22059
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1178 раз.
- Подякували: 1605 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:36
Serg-ik написав: Долярчик написав:
От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!
а как насчёт бизнес расширить? открыть второй магазин ( или киоск?), купить основные фонды.
Сейчас масса людей не расширяют, а съеживают свой бизнес.
На всякий случай, чтоб не влететь сильно если что. Непонятно что ждет впереди - полным ходом COVID, падения ведущих экономик мира, власть такая интересная у руля(еще непонятно что страшнее, первые два пункта или этот последний).... А высвобожденные средства вываливаются в бетон.
Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:43
Vlad442 написав: zРадио написав:
О, так па1200 в муравейника у черта на куличках - это, оказывается, дешево? Так толсто вы здесь еще не троллили ))
Я не интересуюсь этим кейсом, поэтому не знаю дешево это или дорого. Я знаю другое. Приведу пример. Если я сдаю квартиру и между мной и арендатором смог влезть рыл и поиметь с этого процесса, значит я сдаю дешево или не эффективно (плохая реклама, слабый охват).
Неудачный пример. Барыга фондирует застройщика - дает деньги вперед, без чего застройщик побежал бы в банк. Риск своими деньгами у застройщика не допускается, потому что пирамида, и есть риск словить лося самому, а не оставить с носом лопоухих денежных мешков
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8250
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1508 раз.
- Подякували: 3387 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио
, Львівський БатяР
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|