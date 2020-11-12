Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:25

Vlad442 написав: Damien написав: Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения. Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.

У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются.

Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда. У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются.Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.

Вы в своих потугах обесценить мои прогнозы уверенно шагаете из лужи в лужу - по факту количество денег в бетоне падает (смотрите статистику Минюста по сделкам), а количество денег в банковской системе растет (смотрите статистику НБУ по депозитам населения). Так что рекомендую перепроверить, что у вас там откуда и куда "перетекает" - по-моему, больше подгорает, чем перетекаетPS: а о том, что доходность аренды будет падать, я говорил не уж точно не позже вас. Не стоит на очевидном умозаключении пытаться сделать себе имя..