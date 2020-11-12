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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5585558655875588>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:08

Стройка это прибыльный бизнес при правильном подходе - никто не спорит? У эффективных застройщиков должны быть полные карманы денег и им не нужно привлекать деньги инвесторов под большой процент. Зачем давать перекупу +50% за пару лет, когда можно заработать их самому или взять в банке дешевле? Где есть очереди, заработки перекупов, значит там у застройщика не все ОК.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрадиоооо: https://news.24tv.ua/de-ne-bude-karanti ... t_n1457993
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:12

  airmax78 написав:Зрадиоооо: https://news.24tv.ua/de-ne-bude-karanti ... t_n1457993


Весной тоже много мэров понты гоняли. Но подчинились, хотя реальной угрозы не было и тот карантин был явно избыточным.

Но если даже какие-то будут саботировать, то вот, enjoy...

  zРадио написав:
  yama написав:https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a1139625-karantin-vikhidnoho-dnja-lvivska-miskrada-hotuje-pozov-do-sudu

Львівська міськрада подасть до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. "Локдаун на вихідні — абсурд", — заявив львівський мер.


Как известно, бьют не по паспорту, а по роже. И Садовой это поймет, когда саботаж карантина приведет во Львове к тому же, с чем столкнулся Нью-Йорк. В какой суд он тогда побежит?

PS: впрочем, и в регионах, которые будут образцово исполнять КВД, этого вряд ли окажется достаточно
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:33

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:О, так па1200 в муравейника у черта на куличках - это, оказывается, дешево? Так толсто вы здесь еще не троллили ))

Я не интересуюсь этим кейсом, поэтому не знаю дешево это или дорого. Я знаю другое. Приведу пример. Если я сдаю квартиру и между мной и арендатором смог влезть рыл и поиметь с этого процесса, значит я сдаю дешево или не эффективно (плохая реклама, слабый охват).

Крім тебе є повно інших агентів, і ціна рила закладена в середню риночну ціну.
Є навіть відео від Долярчикового любімчика на цю тему.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:36

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять!
Альтернативи то ж нема!!!

а как насчёт бизнес расширить? открыть второй магазин ( или киоск?), купить основные фонды.

Сейчас масса людей не расширяют, а съеживают свой бизнес.
На всякий случай, чтоб не влететь сильно если что. Непонятно что ждет впереди - полным ходом COVID, падения ведущих экономик мира, власть такая интересная у руля(еще непонятно что страшнее, первые два пункта или этот последний).... А высвобожденные средства вываливаются в бетон.
Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:43

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:О, так па1200 в муравейника у черта на куличках - это, оказывается, дешево? Так толсто вы здесь еще не троллили ))

Я не интересуюсь этим кейсом, поэтому не знаю дешево это или дорого. Я знаю другое. Приведу пример. Если я сдаю квартиру и между мной и арендатором смог влезть рыл и поиметь с этого процесса, значит я сдаю дешево или не эффективно (плохая реклама, слабый охват).


Неудачный пример. Барыга фондирует застройщика - дает деньги вперед, без чего застройщик побежал бы в банк. Риск своими деньгами у застройщика не допускается, потому что пирамида, и есть риск словить лося самому, а не оставить с носом лопоухих денежных мешков
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.

У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются.
Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:23

  Vlad442 написав:Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды.


Есть еще две самые главные причины:
1. Грядущая гиперинфляция.
2. Замена доллара цифровым федкоином. Обкатка и доработка федкоина уже состоится в следуюшем году. Доллар вроде пока остается в первом контуре, но как, где и по чем будет дальше обращаться не ясно и это тревожит держателей. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:25

  Vlad442 написав:
  Damien написав:Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.

У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются.
Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.


Вы в своих потугах обесценить мои прогнозы уверенно шагаете из лужи в лужу - по факту количество денег в бетоне падает (смотрите статистику Минюста по сделкам), а количество денег в банковской системе растет (смотрите статистику НБУ по депозитам населения). Так что рекомендую перепроверить, что у вас там откуда и куда "перетекает" - по-моему, больше подгорает, чем перетекает :D

PS: а о том, что доходность аренды будет падать, я говорил не уж точно не позже вас. Не стоит на очевидном умозаключении пытаться сделать себе имя..
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:31

  Libo написав:
  Vlad442 написав:Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды.


Есть еще две самые главные причины:
1. Грядущая гиперинфляция.
2. Замена доллара цифровым федкоином. Обкатка и доработка федкоина уже состоится в следуюшем году. Доллар вроде пока остается в первом контуре, но как, где и по чем будет дальше обращаться не ясно и это тревожит держателей. 8)


1. Доллар обесценивается сильно медленнее репутации свидетелей гиперинфляции :mrgreen: Годовая инфляция 1,2% при обычной 1,9% - это фиаско, братан (с)
https://tradingeconomics.com/united-sta ... 0of%201921.

2. Fed's Powell: No decision yet on issuing digital currency
https://www.teletrader.com/feds-powell- ... internal=1

ФРС еще не принял решение, но Libo рептилоиды уже доложили :D
zРадио
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