Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять! Альтернативи то ж нема!!!
а как насчёт бизнес расширить? открыть второй магазин ( или киоск?), купить основные фонды.
Сейчас масса людей не расширяют, а съеживают свой бизнес. На всякий случай, чтоб не влететь сильно если что. Непонятно что ждет впереди - полным ходом COVID, падения ведущих экономик мира, власть такая интересная у руля(еще непонятно что страшнее, первые два пункта или этот последний).... А высвобожденные средства вываливаются в бетон. Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.
zРадио написав:О, так па1200 в муравейника у черта на куличках - это, оказывается, дешево? Так толсто вы здесь еще не троллили ))
Я не интересуюсь этим кейсом, поэтому не знаю дешево это или дорого. Я знаю другое. Приведу пример. Если я сдаю квартиру и между мной и арендатором смог влезть рыл и поиметь с этого процесса, значит я сдаю дешево или не эффективно (плохая реклама, слабый охват).
Неудачный пример. Барыга фондирует застройщика - дает деньги вперед, без чего застройщик побежал бы в банк. Риск своими деньгами у застройщика не допускается, потому что пирамида, и есть риск словить лося самому, а не оставить с носом лопоухих денежных мешков
Damien написав:Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.
У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются. Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.
Vlad442 написав:Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды.
Есть еще две самые главные причины: 1. Грядущая гиперинфляция. 2. Замена доллара цифровым федкоином. Обкатка и доработка федкоина уже состоится в следуюшем году. Доллар вроде пока остается в первом контуре, но как, где и по чем будет дальше обращаться не ясно и это тревожит держателей.
Damien написав:Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.
У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются. Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.
Вы в своих потугах обесценить мои прогнозы уверенно шагаете из лужи в лужу - по факту количество денег в бетоне падает (смотрите статистику Минюста по сделкам), а количество денег в банковской системе растет (смотрите статистику НБУ по депозитам населения). Так что рекомендую перепроверить, что у вас там откуда и куда "перетекает" - по-моему, больше подгорает, чем перетекает
PS: а о том, что доходность аренды будет падать, я говорил не уж точно не позже вас. Не стоит на очевидном умозаключении пытаться сделать себе имя..
Vlad442 написав:Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды.
Есть еще две самые главные причины: 1. Грядущая гиперинфляция. 2. Замена доллара цифровым федкоином. Обкатка и доработка федкоина уже состоится в следуюшем году. Доллар вроде пока остается в первом контуре, но как, где и по чем будет дальше обращаться не ясно и это тревожит держателей.
Damien написав:Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.
У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются. Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.
Вы в своих потугах обесценить мои прогнозы уверенно шагаете из лужи в лужу - по факту количество денег в бетоне падает (смотрите статистику Минюста по сделкам), а количество денег в банковской системе растет (смотрите статистику НБУ по депозитам населения). Так что рекомендую перепроверить, что у вас там откуда и куда "перетекает" - по-моему, больше подгорает, чем перетекает
PS: а о том, что доходность аренды будет падать, я говорил не уж точно не позже вас. Не стоит на очевидном умозаключении пытаться сделать себе имя..
Якщо ціни ростуть, а об"єми падають, це як називається (пузир)?
Damien написав:Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.
У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются. Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.
а якщо це не депогроші, а ті кошти, які вивільняються від звернення бізнеса? а загалом маєм класичну дефляційну спіраль (якщо рахувати в доларах або євро) і думаю, тут друкування гривні і закатування її в асфальт та бетон економіку сильно не рятує, а тільки віддягує кінець (рубають коту хвіст частинами)
Damien написав:
Serg-ik написав:
Долярчик написав:От і понесе Долярчик гривню у бетон/та й більшість, мабуть, так зроблять! Альтернативи то ж нема!!!
а как насчёт бизнес расширить? открыть второй магазин ( или киоск?), купить основные фонды.
Сейчас масса людей не расширяют, а съеживают свой бизнес. На всякий случай, чтоб не влететь сильно если что. Непонятно что ждет впереди - полным ходом COVID, падения ведущих экономик мира, власть такая интересная у руля(еще непонятно что страшнее, первые два пункта или этот последний).... А высвобожденные средства вываливаются в бетон. Это одна из причин(а по моему мнению - основная) почти полного отсутствия падения цен на бетон, несмотря на то, что все указывало на неминуемость падения.