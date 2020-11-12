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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5584558555865587

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Неудачный пример. Барыга фондирует застройщика - дает деньги вперед, без чего застройщик побежал бы в банк. Риск своими деньгами у застройщика не допускается, потому что пирамида, и есть риск словить лося самому, а не оставить с носом лопоухих денежных мешков

Вы и тот кто написал про очередь в 70 человек неправильно понимаете ситуацию.
Застройщик не первый год на рынке, знает на 150%, что однушки разойдутся быстро. Знает их примерную рыночную цену. Знает примерную себестоимость своего товара. Остаётся только имитировать схему продаж с переуступкой. Всё якобы продано ( забронировано), но на самом деле- на своих людей, потом оформляется переуступка и сумма прибыли идет налом уступающему физлицу, то есть застройщику. С этого нала платятся все взятки, откаты, черные зарплаты и т.п.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:21

  zРадио написав:
  Libo написав:
  Vlad442 написав:Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды.


Есть еще две самые главные причины:
1. Грядущая гиперинфляция.
2. Замена доллара цифровым федкоином. Обкатка и доработка федкоина уже состоится в следуюшем году. Доллар вроде пока остается в первом контуре, но как, где и по чем будет дальше обращаться не ясно и это тревожит держателей. 8)


1. Доллар обесценивается сильно медленнее репутации свидетелей гиперинфляции :mrgreen: Годовая инфляция 1,2% при обычной 1,9% - это фиаско, братан (с)
https://tradingeconomics.com/united-sta ... 0of%201921.

2. Fed's Powell: No decision yet on issuing digital currency
https://www.teletrader.com/feds-powell- ... internal=1

ФРС еще не принял решение, но Libo рептилоиды уже доложили :D


дефляция бакса примерно 2% товарная. А обычная инфляция около 1-2%
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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