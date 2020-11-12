Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:16

proftpd66 написав: zРадио написав: 1. Доллар обесценивается сильно медленнее репутации свидетелей гиперинфляции Годовая инфляция 1,2% при обычной 1,9% - это фиаско, братан (с)

https://tradingeconomics.com/united-sta ... 0of%201921 .







ФРС еще не принял решение, но Libo рептилоиды уже доложили 1. Доллар обесценивается сильно медленнее репутации свидетелей гиперинфляцииГодовая инфляция 1,2% при обычной 1,9% - это фиаско, братан (с)ФРС еще не принял решение, но Libo рептилоиды уже доложили



дефляция бакса примерно 0%-2% товарная. А обычная инфляция около 1-2%



дефляция бакса примерно 0%-2%. А обычная инфляция около 1-2%

Боже, какой наивняк и невежество!Вы считаете, что покупательная способность доллара растет?Я уже писал о том, что даже манипуляры экономисты были вынуждены признать, что только за последнее десятилетие стоимость жизни в долларах выросла на 50%.Постарайтесь сами вспомнить, во сколько вам в долларах обходилась жизнь десять лет назад и сейчас.Вас жестоко обманывают. Цены падают только на товары, которые уходят из нашей жизни и больше не нужны, типа на пианино, пыжиковые шапки и махер. На современные и модные товары, которые приходят им на смену, цены только растут.А они продолжают верить в дефляцию и что они богатеют с долларами под матрасом.Срочно покупайте что-нибудь нужное и сохраняющее свою ценность, невежи.