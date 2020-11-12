Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:Неудачный пример. Барыга фондирует застройщика - дает деньги вперед, без чего застройщик побежал бы в банк. Риск своими деньгами у застройщика не допускается, потому что пирамида, и есть риск словить лося самому, а не оставить с носом лопоухих денежных мешков
Вы и тот кто написал про очередь в 70 человек неправильно понимаете ситуацию. Застройщик не первый год на рынке, знает на 150%, что однушки разойдутся быстро. Знает их примерную рыночную цену. Знает примерную себестоимость своего товара. Остаётся только имитировать схему продаж с переуступкой. Всё якобы продано ( забронировано), но на самом деле- на своих людей, потом оформляется переуступка и сумма прибыли идет налом уступающему физлицу, то есть застройщику. С этого нала платятся все взятки, откаты, черные зарплаты и т.п.
Vlad442 написав:Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды.
Есть еще две самые главные причины: 1. Грядущая гиперинфляция. 2. Замена доллара цифровым федкоином. Обкатка и доработка федкоина уже состоится в следуюшем году. Доллар вроде пока остается в первом контуре, но как, где и по чем будет дальше обращаться не ясно и это тревожит держателей.
zРадио написав:Неудачный пример. Барыга фондирует застройщика - дает деньги вперед, без чего застройщик побежал бы в банк. Риск своими деньгами у застройщика не допускается, потому что пирамида, и есть риск словить лося самому, а не оставить с носом лопоухих денежных мешков
Вы и тот кто написал про очередь в 70 человек неправильно понимаете ситуацию. Застройщик не первый год на рынке, знает на 150%, что однушки разойдутся быстро. Знает их примерную рыночную цену. Знает примерную себестоимость своего товара. Остаётся только имитировать схему продаж с переуступкой. Всё якобы продано ( забронировано), но на самом деле- на своих людей, потом оформляется переуступка и сумма прибыли идет налом уступающему физлицу, то есть застройщику. С этого нала платятся все взятки, откаты, черные зарплаты и т.п.
Ну, чтобы это утверждать, об этом нужно знать. Если вы со знанием дела говорите, я легко поверю. У Аркады, точно знаю, с раннего утра в очередях были барыги (не факт, что одни барыги, но барыги там тоже были)
ФРС еще не принял решение, но Libo рептилоиды уже доложили
дефляция бакса примерно 0%-2% товарная. А обычная инфляция около 1-2%
Боже, какой наивняк и невежество! Вы считаете, что покупательная способность доллара растет? Я уже писал о том, что даже манипуляры экономисты были вынуждены признать, что только за последнее десятилетие стоимость жизни в долларах выросла на 50%. Постарайтесь сами вспомнить, во сколько вам в долларах обходилась жизнь десять лет назад и сейчас. Вас жестоко обманывают. Цены падают только на товары, которые уходят из нашей жизни и больше не нужны, типа на пианино, пыжиковые шапки и махер. На современные и модные товары, которые приходят им на смену, цены только растут. А они продолжают верить в дефляцию и что они богатеют с долларами под матрасом. Срочно покупайте что-нибудь нужное и сохраняющее свою ценность, невежи.