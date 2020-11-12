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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5584558555865587

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Неудачный пример. Барыга фондирует застройщика - дает деньги вперед, без чего застройщик побежал бы в банк. Риск своими деньгами у застройщика не допускается, потому что пирамида, и есть риск словить лося самому, а не оставить с носом лопоухих денежных мешков

Вы и тот кто написал про очередь в 70 человек неправильно понимаете ситуацию.
Застройщик не первый год на рынке, знает на 150%, что однушки разойдутся быстро. Знает их примерную рыночную цену. Знает примерную себестоимость своего товара. Остаётся только имитировать схему продаж с переуступкой. Всё якобы продано ( забронировано), но на самом деле- на своих людей, потом оформляется переуступка и сумма прибыли идет налом уступающему физлицу, то есть застройщику. С этого нала платятся все взятки, откаты, черные зарплаты и т.п.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:38

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Неудачный пример. Барыга фондирует застройщика - дает деньги вперед, без чего застройщик побежал бы в банк. Риск своими деньгами у застройщика не допускается, потому что пирамида, и есть риск словить лося самому, а не оставить с носом лопоухих денежных мешков

Вы и тот кто написал про очередь в 70 человек неправильно понимаете ситуацию.
Застройщик не первый год на рынке, знает на 150%, что однушки разойдутся быстро. Знает их примерную рыночную цену. Знает примерную себестоимость своего товара. Остаётся только имитировать схему продаж с переуступкой. Всё якобы продано ( забронировано), но на самом деле- на своих людей, потом оформляется переуступка и сумма прибыли идет налом уступающему физлицу, то есть застройщику. С этого нала платятся все взятки, откаты, черные зарплаты и т.п.


Ну, чтобы это утверждать, об этом нужно знать. Если вы со знанием дела говорите, я легко поверю. У Аркады, точно знаю, с раннего утра в очередях были барыги (не факт, что одни барыги, но барыги там тоже были)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ну, чтобы это утверждать, об этом нужно знать. Если вы со знанием дела говорите, я легко поверю.

Так продавалась квартира в ЖК Женева-11 000 грн за облигации по официальному договору, остальное -около 14-15 тыс грн-на руки налом.
Недавно тоже столкнулся со случаем: цена по договору будет немного меньше ( 10%), чем надо заплатить. Договор с застройщиком. Кому разницу платить и в какой форме-я не уточнял. Знаю точно, что в ПФ платить от суммы договора
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Дай подумаю, КРЖН?

А що є альтернатива бетону у КиЙові?

Хіба ще бетон у Львові, Одесі, Дніпрі і Харкові! :D

НезабувайТЕ, що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©

Якщо є альтернатива - то я уважно слухаю обома вухами! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:56

  BIGor написав:Дай подумаю, КРЖН?


Если уже есть КРЖН, то купи что-нибудь другое нужное ... Дачу, машину, землю, серебряную посуду ... Нынешние деньги все равно превратятся в пыль. Будет обидно. :(
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:18

  Libo написав:
  BIGor написав:Дай подумаю, КРЖН?


Если уже есть КРЖН, то купи что-нибудь другое нужное ... Дачу, машину, землю, серебряную посуду ... Нынешние деньги все равно превратятся в пыль. Будет обидно. :(

Можно еще клоунов пригласить домой, чтоб повеселили. Хотя их и тут хватает :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:31

  Долярчик написав:
  BIGor написав:Дай подумаю, КРЖН?

А що є альтернатива бетону у КиЙові?

Хіба ще бетон у Львові, Одесі, Дніпрі і Харкові! :D

НезабувайТЕ, що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©

Якщо є альтернатива - то я уважно слухаю обома вухами! :D

Продавати рюкзаки в онлайні.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:35

Хроники "дорожая"
Варшавский-2 по 768 долл за метр
https://ua.m2bomber.com/obj/690044568/v ... rsavskii-2
Сырецкий бояр-830 за метр ( дом сдан 6 лет назад)
https://ua.m2bomber.com/obj/689997040/v ... a-kvartira
Артёмовский, сдан 5 лет назад
https://ua.m2bomber.com/obj/689280024/v ... inskaa-37d


Хроники "дешевея"( или проще-больничные хроники)
https://ua.m2bomber.com/obj/689673771/v ... i-cavdar-6
Serg-ik
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