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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:02
zРадио написав:
Неудачный пример. Барыга фондирует застройщика - дает деньги вперед, без чего застройщик побежал бы в банк. Риск своими деньгами у застройщика не допускается, потому что пирамида, и есть риск словить лося самому, а не оставить с носом лопоухих денежных мешков
Вы и тот кто написал про очередь в 70 человек неправильно понимаете ситуацию.
Застройщик не первый год на рынке, знает на 150%, что однушки разойдутся быстро. Знает их примерную рыночную цену. Знает примерную себестоимость своего товара. Остаётся только имитировать схему продаж с переуступкой. Всё якобы продано ( забронировано), но на самом деле- на своих людей, потом оформляется переуступка и сумма прибыли идет налом уступающему физлицу, то есть застройщику. С этого нала платятся все взятки, откаты, черные зарплаты и т.п.
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Serg-ik
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:38
Serg-ik написав: zРадио написав:
Неудачный пример. Барыга фондирует застройщика - дает деньги вперед, без чего застройщик побежал бы в банк. Риск своими деньгами у застройщика не допускается, потому что пирамида, и есть риск словить лося самому, а не оставить с носом лопоухих денежных мешков
Вы и тот кто написал про очередь в 70 человек неправильно понимаете ситуацию.
Застройщик не первый год на рынке, знает на 150%, что однушки разойдутся быстро. Знает их примерную рыночную цену. Знает примерную себестоимость своего товара. Остаётся только имитировать схему продаж с переуступкой. Всё якобы продано ( забронировано), но на самом деле- на своих людей, потом оформляется переуступка и сумма прибыли идет налом уступающему физлицу, то есть застройщику. С этого нала платятся все взятки, откаты, черные зарплаты и т.п.
Ну, чтобы это утверждать, об этом нужно знать. Если вы со знанием дела говорите, я легко поверю. У Аркады, точно знаю, с раннего утра в очередях были барыги (не факт, что одни барыги, но барыги там тоже были)
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zРадио
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:55
zРадио написав:
Ну, чтобы это утверждать, об этом нужно знать. Если вы со знанием дела говорите, я легко поверю.
Так продавалась квартира в ЖК Женева-11 000 грн за облигации по официальному договору, остальное -около 14-15 тыс грн-на руки налом.
Недавно тоже столкнулся со случаем: цена по договору будет немного меньше ( 10%), чем надо заплатить. Договор с застройщиком. Кому разницу платить и в какой форме-я не уточнял. Знаю точно, что в ПФ платить от суммы договора
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Serg-ik
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:55
BIGor написав:
Дай подумаю, КРЖН?
А що є альтернатива бетону у КиЙові?
Хіба ще бетон у Львові, Одесі, Дніпрі і Харкові!
НезабувайТЕ, що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©
Якщо є альтернатива - то я уважно слухаю обома вухами!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:56
BIGor написав:
Дай подумаю, КРЖН?
Если уже есть КРЖН, то купи что-нибудь другое нужное ... Дачу, машину, землю, серебряную посуду ... Нынешние деньги все равно превратятся в пыль. Будет обидно.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:31
Долярчик написав: BIGor написав:
Дай подумаю, КРЖН?
А що є альтернатива бетону у КиЙові?
Хіба ще бетон у Львові, Одесі, Дніпрі і Харкові!
НезабувайТЕ, що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©
Якщо є альтернатива - то я уважно слухаю обома вухами!
Продавати рюкзаки в онлайні.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:35
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Serg-ik
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:07
flyman написав: Долярчик написав: BIGor написав:
Дай подумаю, КРЖН?
А що є альтернатива бетону у КиЙові?
Хіба ще бетон у Львові, Одесі, Дніпрі і Харкові!
НезабувайТЕ, що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©
Якщо є альтернатива - то я уважно слухаю обома вухами!
Продавати рюкзаки в онлайні.
То вже краще свої вебінари проводити в он-лайнІ
(скоро вже Траст перейде в ютуб, а там може і Долярчик)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:11
Долярчик написав:
То вже краще свої вебінари проводити в он-лайнІ
(скоро вже Траст перейде в ютуб, а там може і Долярчик)
роби що каже тобі Сморчковський на своєму каналі і не компасіруй нам міски (маєш жінку і тещу з тестем для цього)
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