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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5585558655875588

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 206
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:33

  Serg-ik написав:Хроники "дорожая"
Варшавский-2 по 768 долл за метр
https://ua.m2bomber.com/obj/690044568/v ... rsavskii-2
Сырецкий бояр-830 за метр ( дом сдан 6 лет назад)
https://ua.m2bomber.com/obj/689997040/v ... a-kvartira
Артёмовский, сдан 5 лет назад
https://ua.m2bomber.com/obj/689280024/v ... inskaa-37d


Хроники "дешевея"( или проще-больничные хроники)
https://ua.m2bomber.com/obj/689673771/v ... i-cavdar-6


Аэродромы. Варшавский не стоит рассматривать - это дериватив.
Артемовский или Сырецкий с ремонтом выйдет под 150куе - почти даром :D .
А по факту вторичное в диапазоне до 60куе упорно толкают вверх, выставляя комические ценники на совок под ремонт, соответственно объекты с достойным состоянием еще дороже.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:32

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются.
Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.


Вы в своих потугах обесценить мои прогнозы уверенно шагаете из лужи в лужу - по факту количество денег в бетоне падает (смотрите статистику Минюста по сделкам), а количество денег в банковской системе растет (смотрите статистику НБУ по депозитам населения). Так что рекомендую перепроверить, что у вас там откуда и куда "перетекает" - по-моему, больше подгорает, чем перетекает :D

PS: а о том, что доходность аренды будет падать, я говорил не уж точно не позже вас. Не стоит на очевидном умозаключении пытаться сделать себе имя..

Вы запутались. Когда бетон меняет владельца, количество денег в бетоне никак не изменяется.

По поводу перспектив аренды - прошелся поиском. Вот что я писал 4 года назад про то, что окно заработать легкие деньги закончится. В частности писал и про аренду.
Оказался прав. Даже в условиях кризиса, что раньше давало шанс тем, кто сидит в кэше, заработать сейчас без риска возможностей практически нет.
viewtopic.php?p=3819714#p3819714
Аренда после вывода на рынок стольких инвестквартир тоже не будет радовать рентабельностью и станет доступна даже низкооплачиваемым слоям населения. Плюс грядущее открытие западных границ и смещение фокус миграции с Киева на Европу.

Через 3-5 лет время легких заработков в Украине уйдет в прошлое.
Vlad442
 
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