|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:33
Аэродромы. Варшавский не стоит рассматривать - это дериватив.
Артемовский или Сырецкий с ремонтом выйдет под 150куе - почти даром
.
А по факту вторичное в диапазоне до 60куе упорно толкают вверх, выставляя комические ценники на совок под ремонт, соответственно объекты с достойным состоянием еще дороже.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1406
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:32
zРадио написав: Vlad442 написав:
У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются.
Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.
Вы в своих потугах обесценить мои прогнозы уверенно шагаете из лужи в лужу - по факту количество денег в бетоне падает (смотрите статистику Минюста по сделкам)
, а количество денег в банковской системе растет (смотрите статистику НБУ по депозитам населения). Так что рекомендую перепроверить, что у вас там откуда и куда "перетекает" - по-моему, больше подгорает, чем перетекает
PS: а о том, что доходность аренды будет падать, я говорил не уж точно не позже вас. Не стоит на очевидном умозаключении пытаться сделать себе имя..
Вы запутались. Когда бетон меняет владельца, количество денег в бетоне никак не изменяется.
По поводу перспектив аренды - прошелся поиском. Вот что я писал 4 года назад про то, что окно заработать легкие деньги закончится. В частности писал и про аренду.
Оказался прав. Даже в условиях кризиса, что раньше давало шанс тем, кто сидит в кэше, заработать сейчас без риска возможностей практически нет.viewtopic.php?p=3819714#p3819714
Аренда после вывода на рынок стольких инвестквартир тоже не будет радовать рентабельностью и станет доступна даже низкооплачиваемым слоям населения. Плюс грядущее открытие западных границ и смещение фокус миграции с Киева на Европу.
Через 3-5 лет время легких заработков в Украине уйдет в прошлое.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7314
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1411 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19541
|3260128
|
П'ят 13 лис, 2020 13:53
Frant
|
|8
|20046
|
|
|129
|230399
|
|