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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:33
Аэродромы. Варшавский не стоит рассматривать - это дериватив.
Артемовский или Сырецкий с ремонтом выйдет под 150куе - почти даром
.
А по факту вторичное в диапазоне до 60куе упорно толкают вверх, выставляя комические ценники на совок под ремонт, соответственно объекты с достойным состоянием еще дороже.
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vladimir07
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:32
zРадио написав: Vlad442 написав:
У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются.
Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.
Вы в своих потугах обесценить мои прогнозы уверенно шагаете из лужи в лужу - по факту количество денег в бетоне падает (смотрите статистику Минюста по сделкам)
, а количество денег в банковской системе растет (смотрите статистику НБУ по депозитам населения). Так что рекомендую перепроверить, что у вас там откуда и куда "перетекает" - по-моему, больше подгорает, чем перетекает
PS: а о том, что доходность аренды будет падать, я говорил не уж точно не позже вас. Не стоит на очевидном умозаключении пытаться сделать себе имя..
Вы запутались. Когда бетон меняет владельца, количество денег в бетоне никак не изменяется.
По поводу перспектив аренды - прошелся поиском. Вот что я писал 4 года назад про то, что окно заработать легкие деньги закончится. В частности писал и про аренду.
Оказался прав. Даже в условиях кризиса, что раньше давало шанс тем, кто сидит в кэше, заработать сейчас без риска возможностей практически нет.viewtopic.php?p=3819714#p3819714
Аренда после вывода на рынок стольких инвестквартир тоже не будет радовать рентабельностью и станет доступна даже низкооплачиваемым слоям населения. Плюс грядущее открытие западных границ и смещение фокус миграции с Киева на Европу.
Через 3-5 лет время легких заработков в Украине уйдет в прошлое.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:35
Vlad442 написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются.
Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.
Вы в своих потугах обесценить мои прогнозы уверенно шагаете из лужи в лужу - по факту количество денег в бетоне падает (смотрите статистику Минюста по сделкам)
, а количество денег в банковской системе растет (смотрите статистику НБУ по депозитам населения). Так что рекомендую перепроверить, что у вас там откуда и куда "перетекает" - по-моему, больше подгорает, чем перетекает
PS: а о том, что доходность аренды будет падать, я говорил не уж точно не позже вас. Не стоит на очевидном умозаключении пытаться сделать себе имя..
Вы запутались. Когда бетон меняет владельца, количество денег в бетоне никак не изменяется.
По поводу перспектив аренды - прошелся поиском. Вот что я писал 4 года назад про то, что окно заработать легкие деньги закончится. В частности писал и про аренду.
Оказался прав. Даже в условиях кризиса, что раньше давало шанс тем, кто сидит в кэше, заработать сейчас без риска возможностей практически нет.viewtopic.php?p=3819714#p3819714
Аренда после вывода на рынок стольких инвестквартир тоже не будет радовать рентабельностью и станет доступна даже низкооплачиваемым слоям населения. Плюс грядущее открытие западных границ и смещение фокус миграции с Киева на Европу.
Через 3-5 лет время легких заработков в Украине уйдет в прошлое.
Влад, під час кризи намагаються не заробити, а не втратити.
Задоволення отримати +1000 грн менше від втратити тих же 1000 грн.
А для 1000у.е різниця ще буде більша.
Тобто, якщо ти заробив а потім втратив 1000 грн. (чи навпаки спочатку втратив 1000 грн, а потім вернув назад) і в результаті маєш ноль, то в емоційному стані буде більш негативним переживанням чим нічого не робити і мати просто 0.
Хоча це загалом більшості стосується і в нормальний час: щоб мати маєтки не достатньо мати високий дохід. Тре ще вміти їм раціонально розпоряжатися. І чим більше добра маєш, тим менше ризикуєш.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:11
flyman
с 25 мая по 31 октября киевским метро воспользовались 132 831,9 тыс. пассажиров, а в 2019 году за такой же период - 214 688,3 тыс. Лидирует станция "Академгородок" , по ней ездили 6 143,3 тыс. людей, а в прошлом году - 9 318,8 тыс. Станция "Лесная" перевезла за обозначенный временной промежуток 5 768,8 тыс. человек, а прошедшем году - 8 866,0. В конце тройки лидеров находится "Вокзальная" - 4 504,5 тысяч пассажиров в этом году и8 658,4 тыс. за аналогичный период в прошлом.
Также киевский метрополитен призывает придерживаться масочного режима и пользоваться общественным транспортом только при необходимости.
Пригород перестал ездить в Киев? Все осели в кавалирках?
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Serg-ik
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:13
flyman написав:
Влад, під час кризи намагаються не заробити, а не втратити.
Никогда такого не было и вот опять...
ВСЕГДА во время любого кризиса ВСЕ, кто в долларовом кэше, имел возможность заработать. Всегда тренд был очевиден - падают рынки, падают валюты, падает недвижимость.
То, что мы сейчас наблюдаем, это не обычный кризис и шить на него костюм по старым лекалам нет смысла. Не буду копаться в старых сообщениях, но я весной про это писал, что это не обычный кризис и сейчас не время заработать, а время попытаться сохранить.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:16
Serg-ik написав:
Пригород перестал ездить в Киев? Все осели в кавалирках?
Многие перешли на удаленку, многие остались без работы, многие стали активней пользоваться машиной (я, например, с марта в общественный транспорт не заходил). Меньше стали кататься без необходимости - погулять в ТРЦ или бабушка за удобрением в магазинчик на другом конце города.
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Vlad442
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