Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:13

flyman написав: Влад, під час кризи намагаються не заробити, а не втратити. Влад, під час кризи намагаються не заробити, а не втратити.

Никогда такого не было и вот опять...ВСЕГДА во время любого кризиса ВСЕ, кто в долларовом кэше, имел возможность заработать. Всегда тренд был очевиден - падают рынки, падают валюты, падает недвижимость.То, что мы сейчас наблюдаем, это не обычный кризис и шить на него костюм по старым лекалам нет смысла. Не буду копаться в старых сообщениях, но я весной про это писал, что это не обычный кризис и сейчас не время заработать, а время попытаться сохранить.