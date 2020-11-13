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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5585558655875588

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 206
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:33

  Serg-ik написав:Хроники "дорожая"
Варшавский-2 по 768 долл за метр
https://ua.m2bomber.com/obj/690044568/v ... rsavskii-2
Сырецкий бояр-830 за метр ( дом сдан 6 лет назад)
https://ua.m2bomber.com/obj/689997040/v ... a-kvartira
Артёмовский, сдан 5 лет назад
https://ua.m2bomber.com/obj/689280024/v ... inskaa-37d


Хроники "дешевея"( или проще-больничные хроники)
https://ua.m2bomber.com/obj/689673771/v ... i-cavdar-6


Аэродромы. Варшавский не стоит рассматривать - это дериватив.
Артемовский или Сырецкий с ремонтом выйдет под 150куе - почти даром :D .
А по факту вторичное в диапазоне до 60куе упорно толкают вверх, выставляя комические ценники на совок под ремонт, соответственно объекты с достойным состоянием еще дороже.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:32

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются.
Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.


Вы в своих потугах обесценить мои прогнозы уверенно шагаете из лужи в лужу - по факту количество денег в бетоне падает (смотрите статистику Минюста по сделкам), а количество денег в банковской системе растет (смотрите статистику НБУ по депозитам населения). Так что рекомендую перепроверить, что у вас там откуда и куда "перетекает" - по-моему, больше подгорает, чем перетекает :D

PS: а о том, что доходность аренды будет падать, я говорил не уж точно не позже вас. Не стоит на очевидном умозаключении пытаться сделать себе имя..

Вы запутались. Когда бетон меняет владельца, количество денег в бетоне никак не изменяется.

По поводу перспектив аренды - прошелся поиском. Вот что я писал 4 года назад про то, что окно заработать легкие деньги закончится. В частности писал и про аренду.
Оказался прав. Даже в условиях кризиса, что раньше давало шанс тем, кто сидит в кэше, заработать сейчас без риска возможностей практически нет.
viewtopic.php?p=3819714#p3819714
Аренда после вывода на рынок стольких инвестквартир тоже не будет радовать рентабельностью и станет доступна даже низкооплачиваемым слоям населения. Плюс грядущее открытие западных границ и смещение фокус миграции с Киева на Европу.

Через 3-5 лет время легких заработков в Украине уйдет в прошлое.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:35

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:У зРадио есть ассоциация - ВВП падает, бетон падает, но нет понимания механизмов почему. Жизнь сложней, чем кажется, поэтому прямолинейные прогнозы не всегда оправдываются.
Перетекание денег в бетон это факт, но у него есть несколько причин. Падение доходности депозитов и сохраняющаяся пока доходность аренды. Но так будет не всегда. Я еще давно писал, что после депозитов доходность аренды упадет, что сделает этот массовый бизнес невыгодным для среднестатитстического лендлорда.


Вы в своих потугах обесценить мои прогнозы уверенно шагаете из лужи в лужу - по факту количество денег в бетоне падает (смотрите статистику Минюста по сделкам), а количество денег в банковской системе растет (смотрите статистику НБУ по депозитам населения). Так что рекомендую перепроверить, что у вас там откуда и куда "перетекает" - по-моему, больше подгорает, чем перетекает :D

PS: а о том, что доходность аренды будет падать, я говорил не уж точно не позже вас. Не стоит на очевидном умозаключении пытаться сделать себе имя..

Вы запутались. Когда бетон меняет владельца, количество денег в бетоне никак не изменяется.

По поводу перспектив аренды - прошелся поиском. Вот что я писал 4 года назад про то, что окно заработать легкие деньги закончится. В частности писал и про аренду.
Оказался прав. Даже в условиях кризиса, что раньше давало шанс тем, кто сидит в кэше, заработать сейчас без риска возможностей практически нет.
viewtopic.php?p=3819714#p3819714
Аренда после вывода на рынок стольких инвестквартир тоже не будет радовать рентабельностью и станет доступна даже низкооплачиваемым слоям населения. Плюс грядущее открытие западных границ и смещение фокус миграции с Киева на Европу.

Через 3-5 лет время легких заработков в Украине уйдет в прошлое.

Влад, під час кризи намагаються не заробити, а не втратити.

Задоволення отримати +1000 грн менше від втратити тих же 1000 грн.
А для 1000у.е різниця ще буде більша.

Тобто, якщо ти заробив а потім втратив 1000 грн. (чи навпаки спочатку втратив 1000 грн, а потім вернув назад) і в результаті маєш ноль, то в емоційному стані буде більш негативним переживанням чим нічого не робити і мати просто 0.

Хоча це загалом більшості стосується і в нормальний час: щоб мати маєтки не достатньо мати високий дохід. Тре ще вміти їм раціонально розпоряжатися. І чим більше добра маєш, тим менше ризикуєш.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:11

flyman

с 25 мая по 31 октября киевским метро воспользовались 132 831,9 тыс. пассажиров, а в 2019 году за такой же период - 214 688,3 тыс. Лидирует станция "Академгородок" , по ней ездили 6 143,3 тыс. людей, а в прошлом году - 9 318,8 тыс. Станция "Лесная" перевезла за обозначенный временной промежуток 5 768,8 тыс. человек, а прошедшем году - 8 866,0. В конце тройки лидеров находится "Вокзальная" - 4 504,5 тысяч пассажиров в этом году и8 658,4 тыс. за аналогичный период в прошлом.

Также киевский метрополитен призывает придерживаться масочного режима и пользоваться общественным транспортом только при необходимости.


Пригород перестал ездить в Киев? Все осели в кавалирках?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Влад, під час кризи намагаються не заробити, а не втратити.

Никогда такого не было и вот опять...
ВСЕГДА во время любого кризиса ВСЕ, кто в долларовом кэше, имел возможность заработать. Всегда тренд был очевиден - падают рынки, падают валюты, падает недвижимость.
То, что мы сейчас наблюдаем, это не обычный кризис и шить на него костюм по старым лекалам нет смысла. Не буду копаться в старых сообщениях, но я весной про это писал, что это не обычный кризис и сейчас не время заработать, а время попытаться сохранить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Пригород перестал ездить в Киев? Все осели в кавалирках?

Многие перешли на удаленку, многие остались без работы, многие стали активней пользоваться машиной (я, например, с марта в общественный транспорт не заходил). Меньше стали кататься без необходимости - погулять в ТРЦ или бабушка за удобрением в магазинчик на другом конце города.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну що - тиць-миць, але у місті Лева таки вводять КВД!

п. с.
Чуєте, забудовники?
НАСТАВ ЧАС ЗНИЖУВАТИ ЦІНИ!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:42

  Serg-ik написав:
с 25 мая по 31 октября киевским метро воспользовались 132 831,9 тыс. пассажиров, а в 2019 году за такой же период - 214 688,3 тыс. Лидирует станция "Академгородок" , по ней ездили 6 143,3 тыс. людей, а в прошлом году - 9 318,8 тыс. Станция "Лесная" перевезла за обозначенный временной промежуток 5 768,8 тыс. человек, а прошедшем году - 8 866,0. В конце тройки лидеров находится "Вокзальная" - 4 504,5 тысяч пассажиров в этом году и8 658,4 тыс. за аналогичный период в прошлом.


Вот и ответ airmax78 и остальным бетонофантазерам, связывавшим увеличение длины пробок с ростом благосостояния киевлян. Неа - социальное дистанцирование, отпугивающее людей от общественного транспорта. В этой связи если и есть влияние на КРЖН, то негативное - часть накоплений пошла на покупку корыт. Да и эксплуатация личного транспорта - это другие расходы, нежели использование публичного...
zРадио
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  #<1 ... 5585558655875588
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