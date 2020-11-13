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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5586558755885589

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 206
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:По поводу перспектив аренды - прошелся поиском.

Листнул следующую страницу, чтобы посмотреть, что же тогда народ писал, чем дышал, и увидел много интересных мнений. Квинтэссенция того, что тогда все думали. Это была не шутка и там даже плюсик кто-то поставил.
viewtopic.php?p=3819820#p3819820
Влад, ушло в прошлое время, когда в Киеве можно было шлак по овер 1 куе за метр продать. Безвозвратно. Скоро уйдет в прошлое ценник в овер 1 куе на новострои. За ними потянется аренда к уровню максимум 3000 грн. за однуху у метро с хорошим ремонтом. А время легких заработков закончилось еще в 2008 году.
PS Мы никуда не уходим от эпицентра кризиса - мы водим вокруг него хоровод и норовим скатиться в эпицентр. Единственное что нас удерживает - канатик кредитов МВФ.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Ваша версия принимается и допустим, все держатели успели скинуть никому ненужный до его краха, кому потом они будут продавать квартиры, дачи и прочее, если федкоины новые покупатели так быстро не заработают, а товар как бы и продать будет некому.
Ваша модель на эту ситуацию?

Деньги это технический инструмент для обмена одних благ на другие. Как можно сейчас продать квартиру и купить машину, так всегда можно будет продать эту же квартиру и купить эту же машину.
Я не верю в отмену доллара, но в его усушку вполне. Не в первый раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:21

  allochka171200 написав:Долярчик у нас в Ирпене цены выросли и растут и дальше к чему бы это? :shock:

Пару сторінок приводив ріст на дериватив від стану "криєм 1й поверх" і "облаштовуєм фасад" всього на 9,3%. При чому, куча квартир в продажі. Мабуть до перенасичення ринка і відсутності покупців по запрошуваному ціннику.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:22

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:По поводу перспектив аренды - прошелся поиском.

Листнул следующую страницу, чтобы посмотреть, что же тогда народ писал, чем дышал, и увидел много интересных мнений. Квинтэссенция того, что тогда все думали. Это была не шутка и там даже плюсик кто-то поставил.
viewtopic.php?p=3819820#p3819820
Влад, ушло в прошлое время, когда в Киеве можно было шлак по овер 1 куе за метр продать. Безвозвратно. Скоро уйдет в прошлое ценник в овер 1 куе на новострои. За ними потянется аренда к уровню максимум 3000 грн. за однуху у метро с хорошим ремонтом. А время легких заработков закончилось еще в 2008 году.
PS Мы никуда не уходим от эпицентра кризиса - мы водим вокруг него хоровод и норовим скатиться в эпицентр. Единственное что нас удерживает - канатик кредитов МВФ.

Красиво-то написано как! Это Зрадио писал?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:25

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:По поводу перспектив аренды - прошелся поиском.

Листнул следующую страницу, чтобы посмотреть, что же тогда народ писал, чем дышал, и увидел много интересных мнений. Квинтэссенция того, что тогда все думали. Это была не шутка и там даже плюсик кто-то поставил.
viewtopic.php?p=3819820#p3819820
Влад, ушло в прошлое время, когда в Киеве можно было шлак по овер 1 куе за метр продать. Безвозвратно. Скоро уйдет в прошлое ценник в овер 1 куе на новострои. За ними потянется аренда к уровню максимум 3000 грн. за однуху у метро с хорошим ремонтом. А время легких заработков закончилось еще в 2008 году.
PS Мы никуда не уходим от эпицентра кризиса - мы водим вокруг него хоровод и норовим скатиться в эпицентр. Единственное что нас удерживает - канатик кредитов МВФ.

Красиво-то написано как! Это Зрадио писал?


Эх, жаль, не было меня еще на форуме в 2016-м. Я бы с тебя знатно проржал. И ладно еще в 2015-м ошибаться насчет разворота тренда, но после нескольких кварталов подряд роста ВВП - это фиаско, братан :mrgreen:

PS: это ты и от своих слов в 2020-м через четыре года откажешься? Или раньше? ))
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:31

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Красиво-то написано как! Это Зрадио писал?


Эх, жаль, не было меня еще на форуме в 2016-м. Я бы с тебя знатно проржал. И ладно еще в 2015-м ошибаться насчет разворота тренда, но после нескольких кварталов подряд роста ВВП - это фиаско, братан :mrgreen:

PS: это ты и от своих слов в 2020-м через четыре года откажешься? Или раньше? ))

Расскажи, что купил на развороте тренда, братан.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:52

  remark написав:Ваша версия принимается и допустим, все держатели успели скинуть никому ненужный до его краха, кому потом они будут продавать квартиры, дачи и прочее, если федкоины новые покупатели так быстро не заработают, а товар как бы и продать будет некому.
Ваша модель на эту ситуацию?


А все успели скинуть совдеповские рубли, а чеки внешпосылторга?
Отож.
Планировщик исходит из того, что стаду ты хоть кол на голове теши, оно свою модель поведения не изменит. Поэтому и озвучивает свои планы открыто, но иносказательно, чтоб наиболее продвинутая и просвещенная часть общества смогла воспользоваться этими знаками.
А зачем Планировщику эта часть общества нужна, чтоб её спасать и обогащать?
А затем, что в новой формации эта просвещенная и состоятельная часть общества будет помогать ему пасти всё стадо. А пастырей надо селекционировать, взращивать, подготавливать. А как? Ну не по резюме же ... А формами и смыслами, которые всем посылаются. Наиболее подготовленные всё поймут сами и наиболее решительные сделают это.
Ты знаком с Законом Либо 1-го грамма золота? За него давали семье один день достойной жизни во все эпохи разумной жизни человека. А федкоины, доллары, пиастры, гульдены это всё временные инструменты.
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Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:04

  Vlad442 написав:Я не верю в отмену доллара, но в его усушку вполне. Не в первый раз.


Прежнее название могут и оставить, а может и нет.
А вот форма меняется.
Был доллар в серебре, был доллар в золоте, был в виде ассигнации, был доллар, обеспеспеченный золотом, был необеспеченный, был в виде запси рукой на банковском счету, был в виде записи на банковском чеке, был в форме электронной цифровой записи, был в форме бумажки ФРС, был в виде электронной записи на дебитной и кредитной карточки ...
Говорят, новый цифровой будет в виде цифрового кода, со всей информацией, начиная с момента его эмиссии ... А к какой стоимости приравняют этот код? А в самом этом коде и будет содержаться информация о количестве золота в обеспечение этого конкретного кода.
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