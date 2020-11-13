Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:52

remark написав: Ваша версия принимается и допустим, все держатели успели скинуть никому ненужный до его краха, кому потом они будут продавать квартиры, дачи и прочее, если федкоины новые покупатели так быстро не заработают, а товар как бы и продать будет некому.

Ваша модель на эту ситуацию? Ваша версия принимается и допустим, все держатели успели скинуть никому ненужный до его краха, кому потом они будут продавать квартиры, дачи и прочее, если федкоины новые покупатели так быстро не заработают, а товар как бы и продать будет некому.Ваша модель на эту ситуацию?

А все успели скинуть совдеповские рубли, а чеки внешпосылторга?Отож.Планировщик исходит из того, что стаду ты хоть кол на голове теши, оно свою модель поведения не изменит. Поэтому и озвучивает свои планы открыто, но иносказательно, чтоб наиболее продвинутая и просвещенная часть общества смогла воспользоваться этими знаками.А зачем Планировщику эта часть общества нужна, чтоб её спасать и обогащать?А затем, что в новой формации эта просвещенная и состоятельная часть общества будет помогать ему пасти всё стадо. А пастырей надо селекционировать, взращивать, подготавливать. А как? Ну не по резюме же ... А формами и смыслами, которые всем посылаются. Наиболее подготовленные всё поймут сами и наиболее решительные сделают это.Ты знаком с Законом Либо 1-го грамма золота? За него давали семье один день достойной жизни во все эпохи разумной жизни человека. А федкоины, доллары, пиастры, гульдены это всё временные инструменты.