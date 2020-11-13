Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:04

Vlad442 написав: Я не верю в отмену доллара, но в его усушку вполне. Не в первый раз. Я не верю в отмену доллара, но в его усушку вполне. Не в первый раз.

Прежнее название могут и оставить, а может и нет.А вот форма меняется.Был доллар в серебре, был доллар в золоте, был в виде ассигнации, был доллар, обеспеспеченный золотом, был необеспеченный, был в виде запси рукой на банковском счету, был в виде записи на банковском чеке, был в форме электронной цифровой записи, был в форме бумажки ФРС, был в виде электронной записи на дебитной и кредитной карточки ...Говорят, новый цифровой будет в виде цифрового кода, со всей информацией, начиная с момента его эмиссии ... А к какой стоимости приравняют этот код? А в самом этом коде и будет содержаться информация о количестве золота в обеспечение этого конкретного кода.