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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:57
Vlad442 написав:
По поводу перспектив аренды - прошелся поиском.
Листнул следующую страницу, чтобы посмотреть, что же тогда народ писал, чем дышал, и увидел много интересных мнений. Квинтэссенция того, что тогда все думали. Это была не шутка и там даже плюсик кто-то поставил.viewtopic.php?p=3819820#p3819820
Влад, ушло в прошлое время, когда в Киеве можно было шлак по овер 1 куе за метр продать. Безвозвратно. Скоро уйдет в прошлое ценник в овер 1 куе на новострои. За ними потянется аренда к уровню максимум 3000 грн. за однуху у метро с хорошим ремонтом. А время легких заработков закончилось еще в 2008 году.
PS Мы никуда не уходим от эпицентра кризиса - мы водим вокруг него хоровод и норовим скатиться в эпицентр. Единственное что нас удерживает - канатик кредитов МВФ.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:01
remark написав:
Ваша версия принимается и допустим, все держатели успели скинуть никому ненужный до его краха, кому потом они будут продавать квартиры, дачи и прочее, если федкоины новые покупатели так быстро не заработают, а товар как бы и продать будет некому.
Ваша модель на эту ситуацию?
Деньги это технический инструмент для обмена одних благ на другие. Как можно сейчас продать квартиру и купить машину, так всегда можно будет продать эту же квартиру и купить эту же машину.
Я не верю в отмену доллара, но в его усушку вполне. Не в первый раз.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:21
allochka171200 написав:Долярчик
у нас в Ирпене цены выросли и растут и дальше к чему бы это?
Пару сторінок приводив ріст на дериватив від стану "криєм 1й поверх" і "облаштовуєм фасад" всього на 9,3%. При чому, куча квартир в продажі. Мабуть до перенасичення ринка і відсутності покупців по запрошуваному ціннику.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:22
Vlad442 написав: Vlad442 написав:
По поводу перспектив аренды - прошелся поиском.
Листнул следующую страницу, чтобы посмотреть, что же тогда народ писал, чем дышал, и увидел много интересных мнений. Квинтэссенция того, что тогда все думали. Это была не шутка и там даже плюсик кто-то поставил.viewtopic.php?p=3819820#p3819820
Влад, ушло в прошлое время, когда в Киеве можно было шлак по овер 1 куе за метр продать. Безвозвратно. Скоро уйдет в прошлое ценник в овер 1 куе на новострои. За ними потянется аренда к уровню максимум 3000 грн. за однуху у метро с хорошим ремонтом. А время легких заработков закончилось еще в 2008 году.
PS Мы никуда не уходим от эпицентра кризиса - мы водим вокруг него хоровод и норовим скатиться в эпицентр. Единственное что нас удерживает - канатик кредитов МВФ.
Красиво-то написано как! Это Зрадио писал?
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airmax78
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:25
airmax78 написав: Vlad442 написав: Vlad442 написав:
По поводу перспектив аренды - прошелся поиском.
Листнул следующую страницу, чтобы посмотреть, что же тогда народ писал, чем дышал, и увидел много интересных мнений. Квинтэссенция того, что тогда все думали. Это была не шутка и там даже плюсик кто-то поставил.viewtopic.php?p=3819820#p3819820
Влад, ушло в прошлое время, когда в Киеве можно было шлак по овер 1 куе за метр продать. Безвозвратно. Скоро уйдет в прошлое ценник в овер 1 куе на новострои. За ними потянется аренда к уровню максимум 3000 грн. за однуху у метро с хорошим ремонтом. А время легких заработков закончилось еще в 2008 году.
PS Мы никуда не уходим от эпицентра кризиса - мы водим вокруг него хоровод и норовим скатиться в эпицентр. Единственное что нас удерживает - канатик кредитов МВФ.
Красиво-то написано как! Это Зрадио писал?
Эх, жаль, не было меня еще на форуме в 2016-м. Я бы с тебя знатно проржал. И ладно еще в 2015-м ошибаться насчет разворота тренда, но после нескольких кварталов подряд роста ВВП - это фиаско, братан
PS: это ты и от своих слов в 2020-м через четыре года откажешься? Или раньше? ))
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zРадио
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:31
zРадио написав: airmax78 написав:
Красиво-то написано как! Это Зрадио писал?
Эх, жаль, не было меня еще на форуме в 2016-м. Я бы с тебя знатно проржал. И ладно еще в 2015-м ошибаться насчет разворота тренда, но после нескольких кварталов подряд роста ВВП - это фиаско, братан
PS: это ты и от своих слов в 2020-м через четыре года откажешься? Или раньше? ))
Расскажи, что купил на развороте тренда, братан.
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airmax78
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:04
Vlad442 написав:
Я не верю в отмену доллара, но в его усушку вполне. Не в первый раз.
Прежнее название могут и оставить, а может и нет.
А вот форма меняется.
Был доллар в серебре, был доллар в золоте, был в виде ассигнации, был доллар, обеспеспеченный золотом, был необеспеченный, был в виде запси рукой на банковском счету, был в виде записи на банковском чеке, был в форме электронной цифровой записи, был в форме бумажки ФРС, был в виде электронной записи на дебитной и кредитной карточки ...
Говорят, новый цифровой будет в виде цифрового кода, со всей информацией, начиная с момента его эмиссии ... А к какой стоимости приравняют этот код? А в самом этом коде и будет содержаться информация о количестве золота в обеспечение этого конкретного кода.
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Libo
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:08
[quote="5098407:Libo"]
Спасибо, Просветитель.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:12
remark написав: Libo написав:
Спасибо, Просветитель.
Не за что.
Быть тебе пастырем.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:14
airmax78 написав:
Расскажи, что купил на развороте тренда, братан.
Золото к доллару - апрель 2019, биткоин к доллару - декабрь 2019, доллар к гривне - декабрь 2019. Это только то, о чем оставлял рекомендации на форуме. Обо всем остальном не буду, чтобы ты не манипулировал
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zРадио
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