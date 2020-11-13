Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:29

И я поверил, что 12 - это на годы. И вместо того, чтобы сливать по-быстрее, пока не началось - залупился с ценой. Хуже того, как де*** последний, еще и слил часть баксов па12. Потом с кровью и потом откупал их у банков, работавших по "социальному" доллару. Поэтому, когда Гонтарева говорит что 27.2 - это реальный курс на 2017 год - слушать ее и ломиться в гривну - не стоит. Потому что осенью 2014, когда на черном рынке бакс был в районе 15-16, она тоже говорила, что те, кто покупают по 15-16 - пожалеют (... что не купили больше).

Прочитал еще страницу. Вспомнил UA, который написал про горе от ума инвесторов в бетон. Что люди, которые считают себя самыми умными, чаще всех попадают. Что Аирмакс(-ко), что зРадио (зарабатывая достаточно денег аналитикой) грешат тем, что они думают, что мир прост, логичен, что его можно проанализировать и разложить по полочкам. По факту все влеты таких людей из-за отсутствия самокритичности и того, что они считают себя самыми умными. Вот цитата по этому поводу одного из моих любимых авторов. Ничего личного.Вот цитата из 16-ого, которая привела к таким выводам.