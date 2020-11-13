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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5587558855895590

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 206
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:28

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Расскажи, что купил на развороте тренда, братан.


Золото к доллару - апрель 2019, биткоин к доллару - декабрь 2019, доллар к гривне - декабрь 2019. Это только то, о чем оставлял рекомендации на форуме. Обо всем остальном не буду, чтобы ты не манипулировал

Понятно, ничего. Жаль что тебя не было на форуме в 2016м году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:59

  airmax78 написав:ничего


Для тебя - естественно )) Ты ж у нас людишь купить на хаях и продать на лоях....

  airmax78 написав:[
Жаль что тебя не было на форуме в 2016м году.


Не боись, в этот раз не пропустишь - я скажу, когда бетон покупать. Пока можешь не суетиться
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:05

  zРадио написав:
  airmax78 написав:ничего


Для тебя - естественно )) Ты ж у нас людишь купить на хаях и продать на лоях....

  airmax78 написав:[
Жаль что тебя не было на форуме в 2016м году.


Не боись, в этот раз не пропустишь - я скажу, когда бетон покупать. Пока можешь не суетиться


Отлично ) сколько лет еще ждать?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прочитал еще страницу. Вспомнил UA, который написал про горе от ума инвесторов в бетон. Что люди, которые считают себя самыми умными, чаще всех попадают. Что Аирмакс(-ко), что зРадио (зарабатывая достаточно денег аналитикой) грешат тем, что они думают, что мир прост, логичен, что его можно проанализировать и разложить по полочкам. По факту все влеты таких людей из-за отсутствия самокритичности и того, что они считают себя самыми умными. Вот цитата по этому поводу одного из моих любимых авторов https://3citaty.ru/x/41435. Ничего личного.
Вот цитата из 16-ого, которая привела к таким выводам.
viewtopic.php?p=3820118#p3820118
И я поверил, что 12 - это на годы. И вместо того, чтобы сливать по-быстрее, пока не началось - залупился с ценой. Хуже того, как де*** последний, еще и слил часть баксов па12. Потом с кровью и потом откупал их у банков, работавших по "социальному" доллару. Поэтому, когда Гонтарева говорит что 27.2 - это реальный курс на 2017 год - слушать ее и ломиться в гривну - не стоит. Потому что осенью 2014, когда на черном рынке бакс был в районе 15-16, она тоже говорила, что те, кто покупают по 15-16 - пожалеют (... что не купили больше).
Vlad442
 
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  #<1 ... 5587558855895590
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