Home prices across the country continue to rise through the roof during the coronavirus pandemic. The median price for a single-family house in the U.S. jumped to $313,500 in the third quarter, a 12% increase compared with the price last year, the National Association of Realtors found in a report Friday.

Неожиданно.

Значит Украина не "идет своим путем", а движется в русле мировых тенденций. Неожиданно.Значит Украина не "идет своим путем", а движется в русле мировых тенденций.

причины немного другие, а точнее совершенно другие. Я давал ссылку на wsj, но поскольу думаю подписки тут ни у кого нет, приведу цитатуThe pandemic is revving up the market for expensive homes where many people are spending far more time, luring richer buyers and nudging more sales over the half-million dollar mark from northern California to the New York City suburbs., according to a Wednesday report from the National Association of Realtors.Home buyers during the coronavirus pandemic had a median household income offor pre-pandemic buyers, the survey showed.“The buyers who purchase during Covid[-19] want a larger home,” said Jessica Lautz, vice president of demographics and behavioral insights at NAR. “There’s certainly more homes being purchased that are expensive.”The pandemic has caused the economy to sputter and businesses to close, a condition usually associated with slower home sales and lower home prices. But white collar professionals have largely avoided the worst of the downturn. Many of those who can work remotely are seeking a bigger house with more outdoor space or are buying vacation homes.The surging demand that is pushing up home prices is alsoFirst-time buyers made up 31% of all primary-home buyers in the year ended in June, down from 33% the year before and the historical norm of 40%, NAR said.Pandemic buyers were less likely to have been denied by a mortgage lender, and, analysts say. The median purchase price for pandemic buyers jumped 26% compared with pre-pandemic purchases to $339,400, according to the survey.такие образом, средние цены растут за счет премиального сегмента и немного за счет ипотеки. у нас нет такой прослойки беловоротничков (в местном жаргоне - офисный планктон), которые с жиру бесятся, переезжаю из дома на 2000 футов в 3000 футов и имеют соответствующие доходы и сбережения. у нас нет ипотеки, которая пытается поддержать более низкий сегмент рынка. и как бы ни слова под массовые закупки домов с целью получения инвестдоходов.мы несомненно в тренде. но даже стоящие часы дважды в сутки показывают правильное время...