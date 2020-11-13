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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лис, 2020 00:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 14 лис, 2020 00:47
Можно на радость Флаю устроить массовый панический исход заробитчан из Тернополя, а то они зажрались и цены лупят выше Ирпеня
Додано: Суб 14 лис, 2020 01:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Города Украины готовятся к КВД. Очень боятся что кого-то будут "бить не по паспорту":
Додано: Суб 14 лис, 2020 01:41
возле меня L-Kafe полностью пустая в будний. Гавана ресторан, было много мест всегда. Маяк так же много свободно. Что мешает в пятницу нажраться? Рядом с Гаваной был ресторан с депозитом 10к минимум, но там правда все столики были занятые уже в 5 вечера
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