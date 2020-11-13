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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5589559055915592

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 206
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 00:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://aliradar.com/item/32685791483-g ... ank-smb128 И вы бог недвижимости своего раена на олх, можете двигать цену в любую сторону
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 00:47

Можно на радость Флаю устроить массовый панический исход заробитчан из Тернополя, а то они зажрались и цены лупят выше Ирпеня
Grand Touring
 
Повідомлень: 409
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Города Украины готовятся к КВД. Очень боятся что кого-то будут "бить не по паспорту": https://www.facebook.com/10000215718308 ... 517887887/

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8254436734
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:41

  airmax78 написав:Города Украины готовятся к КВД. Очень боятся что кого-то будут "бить не по паспорту": https://www.facebook.com/10000215718308 ... 517887887/

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8254436734



возле меня L-Kafe полностью пустая в будний. Гавана ресторан, было много мест всегда. Маяк так же много свободно. Что мешает в пятницу нажраться? Рядом с Гаваной был ресторан с депозитом 10к минимум, но там правда все столики были занятые уже в 5 вечера
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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