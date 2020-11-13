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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5590559155925593

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 206
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:09

  hume написав:
  rjkz написав:
ПС
Так и не понял, что же подешевело на кржн по словам радио, но наверное где-то что-то дешевеет.


Так давайте разбавлять эти разборки информацией таки по теме ветки.
На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон :cry: , ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить. Ярославов Град от 130, ФК2 условно видовые 140...Теоретически по нужному ценнику можно купить в Поэтике или Креаторе, но там совершенно не ясны ни сроки ни конечный результат да и застойщики тёмные лошадки. В общем в озвученном бюджете ничего внушающего доверия не встретил. Погляжу ещё на вторичке но надежды мало. То ли пузырь надувается, то ли люди бросились искать тихую гавань, но факт имеет место быть.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:10

  prosecutor написав:Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.

Как там фермеры? Урожай оставили в полях?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.

C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.
BIGor
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