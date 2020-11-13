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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5591559255935594>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 207
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
55
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:09

  hume написав:
  rjkz написав:
ПС
Так и не понял, что же подешевело на кржн по словам радио, но наверное где-то что-то дешевеет.


Так давайте разбавлять эти разборки информацией таки по теме ветки.
На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон :cry: , ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить. Ярославов Град от 130, ФК2 условно видовые 140...Теоретически по нужному ценнику можно купить в Поэтике или Креаторе, но там совершенно не ясны ни сроки ни конечный результат да и застойщики тёмные лошадки. В общем в озвученном бюджете ничего внушающего доверия не встретил. Погляжу ещё на вторичке но надежды мало. То ли пузырь надувается, то ли люди бросились искать тихую гавань, но факт имеет место быть.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:10

  prosecutor написав:Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.

Как там фермеры? Урожай оставили в полях?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.

C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:51

  BIGor написав:
  drevlyanin написав:Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.

C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.

Скоро мы такими темпами Варшаву догоним и перегоним. Осталось всего ничего.
А если учесть, что пшехи сдают дома с базовым ремонтом, то мы вообще уже рядом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:25

  antey1969 написав:
  BIGor написав:
  drevlyanin написав:Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.

C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.

Скоро мы такими темпами Варшаву догоним и перегоним. Осталось всего ничего.
А если учесть, что пшехи сдают дома с базовым ремонтом, то мы вообще уже рядом.

Ну так в Варшаве и другой уровень новостроя - нет убогих жилых 30 этажек, много комплексов с дворами без автомобилей, итд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:41

  prosecutor написав:Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.


Вообще какое-то безумие.
12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.

Метро опять остановят я так понимаю ?
Спасайся кто может :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:52

  Хомякоид написав:
  prosecutor написав:Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.


Вообще какое-то безумие.
12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.

Метро опять остановят я так понимаю ?
Спасайся кто может :shock:

Никто в Киеве теперь метро не закроет, не бойтесь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:54

  Хомякоид написав:
  prosecutor написав:Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.


Вообще какое-то безумие.
12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.

Метро опять остановят я так понимаю ?
Спасайся кто может :shock:


12500 - это из протестированных. из которых 30% ложнонегативные. т.е. уже 18000. Плюс тысяч 5-10 нетестированных с симптомами. Плюс еще 3-5 полностю бессимптомных. 30+ сейчас реальных.

Но все это не имеет никакого отношения с росту цен КРЖН. Которые вопреки всему все таки происходит.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:56

  BIGor написав:
  Grand Touring написав:Флаю на заметку https://vm.tiktok.com/ZSVmGL14/

А можете кидать с цитатой из новости? Стрёмный ресурс, что бы на него заходить.
Тик-ток? Целый день на работе на нем сижу с перерывами на кофе, все норм
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:10

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав: Вы хорошо гуглите, но с построением моделей и анализом есть проблемы, которые накладываются на отсутствие самокритики и психологической устойчивости.


Вы ни одну проблему не выявили, ни на одну слабость не указали, ни одно утверждение не опровергли - это и есть, Влад, попытка обмазать оппонента говном. Но она неудачная. Хотите поспорить с моими моделями - спорьте. А строить из себя доктора околовсяческих наук не стоит


Хочу обратить Ваше внимание, что в споре Влад ведет себя намного сдержанней.


Спасибо! Знаю. На то есть объективная причина - очень разный вклад в дискуссию. Оппонент не делает ничего, кроме порицания того, что делаете вы. Но бог бы уже с односторонним критиканством, если бы оппонент понимал предмет, и оно было содержательным. Я и сам пришел к выводу о бессмысленности спора, но несколько вошел в раш...
zРадио
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