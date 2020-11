Додано: Суб 14 лис, 2020 11:54

Хомякоид написав: prosecutor написав: Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая. Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.



Вообще какое-то безумие.

12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.



Метро опять остановят я так понимаю ?

Спасайся кто может Вообще какое-то безумие.12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.Метро опять остановят я так понимаю ?Спасайся кто может



12500 - это из протестированных. из которых 30% ложнонегативные. т.е. уже 18000. Плюс тысяч 5-10 нетестированных с симптомами. Плюс еще 3-5 полностю бессимптомных. 30+ сейчас реальных.



Но все это не имеет никакого отношения с росту цен КРЖН. Которые вопреки всему все таки происходит. 12500 - это из протестированных. из которых 30% ложнонегативные. т.е. уже 18000. Плюс тысяч 5-10 нетестированных с симптомами. Плюс еще 3-5 полностю бессимптомных. 30+ сейчас реальных.Но все это не имеет никакого отношения с росту цен КРЖН. Которые вопреки всему все таки происходит.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California