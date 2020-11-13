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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 14 лис, 2020 10:09
hume написав: rjkz написав:
ПС
Так и не понял, что же подешевело на кржн по словам радио, но наверное где-то что-то дешевеет.
Так давайте разбавлять эти разборки информацией таки по теме ветки.
На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон
, ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить. Ярославов Град от 130, ФК2 условно видовые 140...Теоретически по нужному ценнику можно купить в Поэтике или Креаторе, но там совершенно не ясны ни сроки ни конечный результат да и застойщики тёмные лошадки. В общем в озвученном бюджете ничего внушающего доверия не встретил. Погляжу ещё на вторичке но надежды мало. То ли пузырь надувается, то ли люди бросились искать тихую гавань, но факт имеет место быть.
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drevlyanin
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Додано: Суб 14 лис, 2020 10:10
prosecutor написав:
Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.
Как там фермеры? Урожай оставили в полях?
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airmax78
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Додано: Суб 14 лис, 2020 10:46
drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.
C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.
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BIGor
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Додано: Суб 14 лис, 2020 10:51
BIGor написав: drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.
C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.
Скоро мы такими темпами Варшаву догоним и перегоним. Осталось всего ничего.
А если учесть, что пшехи сдают дома с базовым ремонтом, то мы вообще уже рядом.
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antey1969
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:25
antey1969 написав: BIGor написав: drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.
C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.
Скоро мы такими темпами Варшаву догоним и перегоним. Осталось всего ничего.
А если учесть, что пшехи сдают дома с базовым ремонтом, то мы вообще уже рядом.
Ну так в Варшаве и другой уровень новостроя - нет убогих жилых 30 этажек, много комплексов с дворами без автомобилей, итд.
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BIGor
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:41
prosecutor написав:
Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.
Вообще какое-то безумие.
12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.
Метро опять остановят я так понимаю ?
Спасайся кто может
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:52
Хомякоид написав: prosecutor написав:
Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.
Вообще какое-то безумие.
12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.
Метро опять остановят я так понимаю ?
Спасайся кто может
Никто в Киеве теперь метро не закроет, не бойтесь.
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BIGor
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:54
Хомякоид написав: prosecutor написав:
Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.
Вообще какое-то безумие.
12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.
Метро опять остановят я так понимаю ?
Спасайся кто может
12500 - это из протестированных. из которых 30% ложнонегативные. т.е. уже 18000. Плюс тысяч 5-10 нетестированных с симптомами. Плюс еще 3-5 полностю бессимптомных. 30+ сейчас реальных.
Но все это не имеет никакого отношения с росту цен КРЖН. Которые вопреки всему все таки происходит.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:56
BIGor написав:
А можете кидать с цитатой из новости? Стрёмный ресурс, что бы на него заходить.
Тик-ток? Целый день на работе на нем сижу с перерывами на кофе, все норм
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Додано: Суб 14 лис, 2020 12:10
rjkz написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
Вы хорошо гуглите, но с построением моделей и анализом есть проблемы, которые накладываются на отсутствие самокритики и психологической устойчивости.
Вы ни одну проблему не выявили, ни на одну слабость не указали, ни одно утверждение не опровергли - это и есть, Влад, попытка обмазать оппонента говном. Но она неудачная. Хотите поспорить с моими моделями - спорьте. А строить из себя доктора околовсяческих наук не стоит
Хочу обратить Ваше внимание, что в споре Влад ведет себя намного сдержанней.
Спасибо! Знаю. На то есть объективная причина - очень разный вклад в дискуссию. Оппонент не делает ничего, кроме порицания того, что делаете вы. Но бог бы уже с односторонним критиканством, если бы оппонент понимал предмет, и оно было содержательным. Я и сам пришел к выводу о бессмысленности спора, но несколько вошел в раш...
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zРадио
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