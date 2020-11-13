Додано: Суб 14 лис, 2020 12:11
adeges написав: Хомякоид написав: prosecutor написав:
Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.
Вообще какое-то безумие.
12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.
Метро опять остановят я так понимаю ?
Спасайся кто может
12500 - это из протестированных. из которых 30% ложнонегативные. т.е. уже 18000. Плюс тысяч 5-10 нетестированных с симптомами. Плюс еще 3-5 полностю бессимптомных. 30+ сейчас реальных.
Но все это не имеет никакого отношения с росту цен КРЖН. Которые вопреки всему все таки происходит.
Откуда дровишки для роста ? Если все остановиться то экономика встанет намертво.
Или печатнут бумаги ? Тогда да, в фантиках будет рост.
Как бы народ опять не начал с городов разбегаться как весной сделал Уня.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )