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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5591559255935594

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 207
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
55
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:11

  adeges написав:
  Хомякоид написав:
  prosecutor написав:Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.


Вообще какое-то безумие.
12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.

Метро опять остановят я так понимаю ?
Спасайся кто может :shock:


12500 - это из протестированных. из которых 30% ложнонегативные. т.е. уже 18000. Плюс тысяч 5-10 нетестированных с симптомами. Плюс еще 3-5 полностю бессимптомных. 30+ сейчас реальных.

Но все это не имеет никакого отношения с росту цен КРЖН. Которые вопреки всему все таки происходит.


Откуда дровишки для роста ? Если все остановиться то экономика встанет намертво.
Или печатнут бумаги ? Тогда да, в фантиках будет рост. :D
Как бы народ опять не начал с городов разбегаться как весной сделал Уня.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:38

  Хомякоид написав: Откуда дровишки для роста ? Если все остановиться то экономика встанет намертво.
Или печатнут бумаги ? Тогда да, в фантиках будет рост. :D
Как бы народ опять не начал с городов разбегаться как весной сделал Уня.


Рост и без дровишек идет. Зачем какие-то дровишки ?
Выставляют совок в поле за 50 куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/2r-kvarti ... JKxZt.html
Естественно ликвидное будет куда дороже.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:53

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Неожиданно.
Значит Украина не "идет своим путем", а движется в русле мировых тенденций.

Интересно, сколько в Киеве людей живут в single-family house? 0.001% или 0.002%?


Значит ты просто не представляешь себе образ жизни ни в Киеве, ни в Америке, если думаешь, что американцы живут в single-family house в центре какого-то мегаполиса.
Докладываю.
Возьмем для примера г.Вашингтон. Вы слышали про DC или Округ Колумбия. По размеру примерно мой Подольский район г. Киева, в форме ромба. Население всего несколько сот тыщ человек. В основном на окраинах и в основном в чернокожих районах, в домах типа наших хрущей. Есть пара-тройка микрорайонов, где живут белые в квартирах нормальных домов и в single-family house, но это жилье очень дорогое, как правило, от миллиона, как правило, богатые государственные чиновники. В центре в основном только офисы. В центре вечером вымерший город. Зайти некуда. Людей вечером можно увидеть в паре злачных райончиков.
А где живут остальные, еще не разбогатевшие чиновники? А живут они в т.н. Washington Metro Area. Тыкаешь иголкой циркуля в Белый дом и обводим им круг в 100 км. Вот тут, в этой сельской местности и живут вашингтонсккие труженники в single-family house. На работу едут на машине/метро/самолете в DC. Там дома дешевле. Можно уже можно купить за полмиллиона. Т.е. основная масса горожан-вашингтонцев проживает в single-family house в сельской местности, называемой Metro Area.
А что в Киеве. Большинство живет в квартирах в черте города. Но! Происходят удивительные метаморфозы, которые интересно наблюдать при заходе на посадку в самолете на Борисполь в ясную погоду. Оказывается, по всей окружности наш Киев точно также уже окружен новыми single-family house с новыми красивыми крышами. В радиусе километров семьдесят. Пипл как в Америке обустроился за городом. Но в отличие от Америки, наш пипл не выехал в это село на пмж, а для удобства и статуса оставил себе квартиры и в Киеве.
Итак, говорить о том, что у нас в single-family house живет 0,001% киевлян - дичь. Эти киевляне еще дадут фору многим столицам мира. Вашингтонцы не могут себе позволить и single-family house, и квартиру в городской черте, а киевляне могут. У некоторых еще и не одна квартира.
Вывод:
У киевлян с жильем все в порядке. Замашки нормальные. И губа не дура. Но как все укропы любят прибедняться и поплакать. Та який же ж це кабан, це ж підсвинок!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/FvTqzgXTunI?t=1293
Таки будет дорожать.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:27

"Дровишки для роста не нужны", "таки будет дорожать" - вот оно, качество дискуссии, достойное ветки :) Цитаты всего одной страницы, причем даже неполной...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:29

  Libo написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Неожиданно.
Значит Украина не "идет своим путем", а движется в русле мировых тенденций.

Интересно, сколько в Киеве людей живут в single-family house? 0.001% или 0.002%?


Значит ты просто не представляешь себе образ жизни ни в Киеве, ни в Америке, если думаешь, что американцы живут в single-family house в центре какого-то мегаполиса.
Докладываю.
Возьмем для примера г.Вашингтон. Вы слышали про DC или Округ Колумбия. По размеру примерно мой Подольский район г. Киева, в форме ромба. Население всего несколько сот тыщ человек. В основном на окраинах и в основном в чернокожих районах, в домах типа наших хрущей. Есть пара-тройка микрорайонов, где живут белые в квартирах нормальных домов и в single-family house, но это жилье очень дорогое, как правило, от миллиона, как правило, богатые государственные чиновники. В центре в основном только офисы. В центре вечером вымерший город. Зайти некуда. Людей вечером можно увидеть в паре злачных райончиков.
А где живут остальные, еще не разбогатевшие чиновники? А живут они в т.н. Washington Metro Area. Тыкаешь иголкой циркуля в Белый дом и обводим им круг в 100 км. Вот тут, в этой сельской местности и живут вашингтонсккие труженники в single-family house. На работу едут на машине/метро/самолете в DC. Там дома дешевле. Можно уже можно купить за полмиллиона. Т.е. основная масса горожан-вашингтонцев проживает в single-family house в сельской местности, называемой Metro Area.
А что в Киеве. Большинство живет в квартирах в черте города. Но! Происходят удивительные метаморфозы, которые интересно наблюдать при заходе на посадку в самолете на Борисполь в ясную погоду. Оказывается, по всей окружности наш Киев точно также уже окружен новыми single-family house с новыми красивыми крышами. В радиусе километров семьдесят. Пипл как в Америке обустроился за городом. Но в отличие от Америки, наш пипл не выехал в это село на пмж, а для удобства и статуса оставил себе квартиры и в Киеве.
Итак, говорить о том, что у нас в single-family house живет 0,001% киевлян - дичь. Эти киевляне еще дадут фору многим столицам мира. Вашингтонцы не могут себе позволить и single-family house, и квартиру в городской черте, а киевляне могут. У некоторых еще и не одна квартира.
Вывод:
У киевлян с жильем все в порядке. Замашки нормальные. И губа не дура. Но как все укропы любят прибедняться и поплакать. Та який же ж це кабан, це ж підсвинок!
:lol: :lol: :lol:

В радіус циркуля 70 км попадає Бородянка, тільки далі Клавдієве-Немішаєве життя майже нема.
Так що не тре ляля.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:32

  adeges написав:
  Хомякоид написав:
  prosecutor написав:Щас рынок остановится. А это намного хуже дешевея или дорожая.


Вообще какое-то безумие.
12500 новых случаев в день, думают вводить карантин или нет.

Метро опять остановят я так понимаю ?
Спасайся кто может :shock:


12500 - это из протестированных. из которых 30% ложнонегативные. т.е. уже 18000. Плюс тысяч 5-10 нетестированных с симптомами. Плюс еще 3-5 полностю бессимптомных. 30+ сейчас реальных.

Но все это не имеет никакого отношения с росту цен КРЖН. Которые вопреки всему все таки происходит.

Так может быть сейчас самый выгодный бизнес - купить экскаватор, Катерпиллер там б/у или Хьюндай, могилы копать?
Сколько сейчас похоронить то стоить в плане сама могила?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:41

  барабашов написав:Так может быть сейчас самый выгодный бизнес - купить экскаватор, Катерпиллер там б/у или Хьюндай, могилы копать?
Сколько сейчас похоронить то стоить в плане сама могила?


Биолаборатория ПЦР и кабинет КТ - вот, где настоящий дефицит (и еще пару лет будет)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:43

не являюсь спеціалістом з нерухомості, але помітив, останнім часом, деяке просідання цін як на вторинному ринку так і в новобудовах... з чим це пов'язано - не знаю...
sergikkc007
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