Додано: Суб 14 лис, 2020 12:53

BIGor написав: Vlad442 написав: Неожиданно.

Значит Украина не "идет своим путем", а движется в русле мировых тенденций. Неожиданно.Значит Украина не "идет своим путем", а движется в русле мировых тенденций.

Интересно, сколько в Киеве людей живут в single-family house? 0.001% или 0.002%? Интересно, сколько в Киеве людей живут в? 0.001% или 0.002%?

Значит ты просто не представляешь себе образ жизни ни в Киеве, ни в Америке, если думаешь, что американцы живут в single-family house в центре какого-то мегаполиса.Докладываю.Возьмем для примера г.Вашингтон. Вы слышали про DC или Округ Колумбия. По размеру примерно мой Подольский район г. Киева, в форме ромба. Население всего несколько сот тыщ человек. В основном на окраинах и в основном в чернокожих районах, в домах типа наших хрущей. Есть пара-тройка микрорайонов, где живут белые в квартирах нормальных домов и в single-family house, но это жилье очень дорогое, как правило, от миллиона, как правило, богатые государственные чиновники. В центре в основном только офисы. В центре вечером вымерший город. Зайти некуда. Людей вечером можно увидеть в паре злачных райончиков.А где живут остальные, еще не разбогатевшие чиновники? А живут они в т.н. Washington Metro Area. Тыкаешь иголкой циркуля в Белый дом и обводим им круг в 100 км. Вот тут, в этой сельской местности и живут вашингтонсккие труженники в single-family house. На работу едут на машине/метро/самолете в DC. Там дома дешевле. Можно уже можно купить за полмиллиона. Т.е. основная масса горожан-вашингтонцев проживает в single-family house в сельской местности, называемой Metro Area.А что в Киеве. Большинство живет в квартирах в черте города. Но! Происходят удивительные метаморфозы, которые интересно наблюдать при заходе на посадку в самолете на Борисполь в ясную погоду. Оказывается, по всей окружности наш Киев точно также уже окружен новыми single-family house с новыми красивыми крышами. В радиусе километров семьдесят. Пипл как в Америке обустроился за городом. Но в отличие от Америки, наш пипл не выехал в это село на пмж, а для удобства и статуса оставил себе квартиры и в Киеве.Итак, говорить о том, что у нас в single-family house живет 0,001% киевлян - дичь. Эти киевляне еще дадут фору многим столицам мира. Вашингтонцы не могут себе позволить и single-family house, и квартиру в городской черте, а киевляне могут. У некоторых еще и не одна квартира.Вывод:У киевлян с жильем все в порядке. Замашки нормальные. И губа не дура. Но как все укропы любят прибедняться и поплакать. Та який же ж це кабан, це ж підсвинок!