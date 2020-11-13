Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: ПС Так и не понял, что же подешевело на кржн по словам радио, но наверное где-то что-то дешевеет.
Так давайте разбавлять эти разборки информацией таки по теме ветки. На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон , ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить. Ярославов Град от 130, ФК2 условно видовые 140...Теоретически по нужному ценнику можно купить в Поэтике или Креаторе, но там совершенно не ясны ни сроки ни конечный результат да и застойщики тёмные лошадки. В общем в озвученном бюджете ничего внушающего доверия не встретил. Погляжу ещё на вторичке но надежды мало. То ли пузырь надувается, то ли люди бросились искать тихую гавань, но факт имеет место быть.
На бюджет вашего друга можно рассматривать аркаду, дбк, но не то, что вы смотрели
Суд со второй попытки арестовал сбежавшего в Польшу застройщика Войцеховского. А Войцеховский в Польше - заочно он наверное не против даже расстрела Зато двум его подельникам дали аж 5 лет условно. Очень стимулирует других застройщиков не нарушать закон.
foxluck написав:Суд со второй попытки арестовал сбежавшего в Польшу застройщика Войцеховского. А Войцеховский в Польше - заочно он наверное не против даже расстрела Зато двум его подельникам дали аж 5 лет условно. Очень стимулирует других застройщиков не нарушать закон.
Хомякоид написав: Откуда дровишки для роста ? Если все остановиться то экономика встанет намертво. Или печатнут бумаги ? Тогда да, в фантиках будет рост. Как бы народ опять не начал с городов разбегаться как весной сделал Уня.